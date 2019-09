La showgirl Michelle Hunziker ha pubblicato in una storia un divertente video per rispondere a chi afferma che sia di nuovo incinta.

La conduttrice televisiva, attrice e showgirl Michelle Hunziker è molto spesso al centro del gossip nostrano per le tante voci che la darebbero incinta, quasi sempre.

Michelle è mamma di tre ragazze: Aurora, avuta dal suo primo matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti che oggi ha 22 anni e le piccole Sole di 5 anni e Celeste di 4 anni avute dall’attuale marito Tomaso Trussardi.

“Fake news e Fake curves”: la risposta di Michelle Hunziker a chi la vorrebbe incinta

E’ stato un settimanale di gossip che ha pubblicato alcune foto “sospette” della conduttrice svizzera a far trapelare il pettegolezzo.

La Hunziker ha risposto in una maniera divertente attraverso le sue storie sul suo profilo Instagram, inscenando una gravidanza in uno sketch divertente, nel quale finge di aspettare un bambino.

Nel video scrive “Fake news e fake curves”, presentandosi di spalle alla telecamera, poi si gira e si mostra con una bella pancia finta ed in mano un giornale ironizzando sulla vicenda: “Io non riesco a capire perché scrivono continuamente che sono incinta. Ragazzi, dai, vi sembra che abbia la pancia? E basta con ‘sta storia! Non è possibile, sono piallata!”, ha affermato mettendosi di profilo di fronte alla telecamera e facendo notare il pancione, ancora.

Poi continua: “A proposito, volevo anche dire che le curve insolite non sono queste, non solo quelle di quando mangio magari qualcosa di pesante ha un pochino di baga. Sono queste le curve insolite, preoccupatevi se ho una curva del genere e no se ho un poco di panzetta”, prosegue sempre con il sorriso e mostrando uno strano rigonfiamento sul lato destro del corpo.

Visualizza questo post su Instagram Mio Angelo….ti amo ❤️❤️❤️ #motherdaughter #love #family @therealauroragram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 5 Lug 2019 alle ore 11:13 PDT

La Hunziker è molto legata alle sue figlie, poco tempo fa, mentre era con la famiglia in vacanza in Toscana, ha dedicato loro un post molto dolce che parla d’affetto e dell’importanza nella vita di sostenere le persone che si amano quando affrontano dei momenti difficili. Per lei la famiglia è molto importante, “è la base per essere felici”.

Michelle Hunziker è anche impegnata per combattere la violenza sulle donne, la sua associazione, “Codice Rosso”, da anni aiuta le donne che sono vittime di violenza fisica e psicologica.

Voi unimamme avete visto il video di Michelle Hunziker? Cosa ne pensate?