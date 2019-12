Michelle Hunziker parla di come sia stata picchiata, in passato, da un uomo.

Unimamme, le violenze domestiche sono più diffuse di quanto si pensa. Di recente la showgirl Michelle Hunziker ne ha parlato in un’intervista esclusiva a Oggi.

Michelle Hunziker parla del suo passato

Solo qualche tempo fa la presentatrice aveva parlato di quando era stata minacciata di morte per essere uscita da una setta di cui aveva fatto parte in gioventù. Ora, come saprete, Michelle è felicemente sposata con Tomaso Trussardi e ha altre due figlie oltre ad Aurora, la maggiore, Sole e Celeste. Come accennavamo, nel corso di un’intervista con il settimanale Oggi, la Hunziker, prendendo spunto dai proverbi sulle donne, ha affrontato temi come l’arretratezza e la misoginia nei confronti delle donne. Ecco che cosa ha detto a proposito della violenza subita. “Sì, mi è capitato… Il percorso di Doppia Difesa l’ho veramente fatto perché ho vissuto determinate cose. E l’ho fatto anche perché poi mi è andata bene, la vita mi ha dato tante possibilità, e in qualche modo dovevo ringraziare, dare qualcosa in cambio… Ognuno di noi cerca di fare del bene là dove ha vissuto delle esperienze personali… e io sono una che ha vissuto molto da vicino tutto quello che è discriminazione femminile, e violenza”.

Poi ha aggiunto: “a parte lo stalking, io non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito. Però posso dirle che conosco ogni dettaglio, ogni singolo dettaglio, e le donne lo sentono, che io… La credibilità, quando fai qualcosa, ce l’hai perché le persone ti “leggono”, si rendono conto che tu le comprendi davvero, e io so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza”. La Hunziker non ha voluto fornire più dettagli sul responsabile delle violenze. “Escludo i mariti, così sapete che non c’entrano, così nessuno può pensare a loro. La violenza che ho vissuto, l’ho vissuta molto prima…Ho solo capito che se avessi continuato a subire quella violenza, sarei stata corresponsabile di quella violenza. Mi sono detta: “Devi uscire da questa situazione perché se no vuol dire che in fondo la vuoi”. Unimamme, cosa ne pensate delle rivelazioni della Hunziker a Oggi su questo delicato argomento?

