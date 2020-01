Una mamma ha fatto arrrestare gli spacciatori che rifornivano il figlio, ancora studente.

Unimamme, oggi vi raccontiamo la storia dello straordinario coraggio di una mamma che, disperata, ha fatto arrestare il pusher del figlio facendosi aiutare dalla polizia.

Mamma coraggiosa sfida i pusher per il figlio

Una mamma romana ha preso una decisione difficile per salvare suo figlio minore dalla droga. La donna aveva cercato di farlo smettere in diverse occasioni, senza mai riuscirci. Alla fine si è recata al commissariato di Fidene Serpentara per rivolgersi alle forze dell’ordine. “Vi prego, il mio ragazzo frequenta il parco di via dell’Ateneo Salesiano. Dovete intervenire. Non riesce più a studiare, a concentrarsi a causa del consumo di droga”. Gli spacciatori di quella zona si trovano in un parco non lontano da una scuola media e da un istituto superiore.

LEGGI ANCHE > UNA MAMMA CONFESSA: “COME HO CAPITO CHE MIO FIGLIO ADOLESCENTE SI DROGAVA”

I carabinieri hanno arrestato un nomade 15enne che veniva usato da un romano di 35 anni già indagato più volte, che sfruttava la minore età del ragazzo per avvicinare meglio i giovani della sua età. Gli investigatori hanno fatto degli appostamenti nel parco, un poliziotto e una poliziotta si sono finti una coppia per seguire meglio le mosse nel mondo della draga. Il ragazzo spacciatore era vestito con abiti di marca in modo da mimetizzarsi meglio nel contesto giovanile. Il baby pusher ha venduto dell’hashish a dei ragazzi, mentre i poliziotti lo pedinavano. Quando l’hanno visto salire sulla macchina del 35enne hanno proceduto all’arresto. Addosso al ragazzo, un nomade, sono state trovate diverse dosi di droga e così pure nel cruscotto dell’auto. Anche a casa dell’uomo è stata trovata della droga. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero, mentre l‘adulto è stato arrestato. La mamma del ragazzo drogato ha ringraziato personalmente i poliziotti. Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto compiuto da questa mamma e riportato sul Messaggero? Voi cosa avreste fatto nella stessa situazione?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS