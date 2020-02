In Germania, lunedì 24 febbraio c’è stato un attentato mentre si festeggiava il Carnevale, un uomo si è lanciato in auto contro il corteo in una piccola cittadina.

La festa di Carnevale, per i tedeschi, si è trasformata in tragedia a causa di un uomo he si è lanciato con la sua auto contro un corteo dove c’erano anche tanti bambini in una zona della Germania centrale.

Uomo investe la folla con la macchina: panico in una cittadina tedesca

Il dramma si è svolto a Volkmarsen, una citadina di 7 mila abitanti nell’Assia, ieri, lunedì 24 febbraio alle 14,30. Un 29enne tedesco che è stato subito arrestato, ha lanciato la sua vettura, una station wagon mercedes color argento, contro il corteo di Carnevale. Secondo i testimoni l’uomo ha investito volontariamente le persone, proseguendo nella sua agghiacciante corsa per 30 metri. Il portavoce della polizia Henning Hinn ha rilasciato una dichiarazione: “non riteniamo che sia stato un attentato, ma è stato un gesto intenzionale“. 7 sarebbero le persone in gravi condizioni.

I testimoni hanno raccontato che l’autista, che non è stato ancora interrogato perché ha riportato delle ferite, ha aggirato la barriera che delimitava l’area della processione e ha proseguito a tutta veloctà verso la folla che sfilava per la vigilia del martedì grasso. Alcuni presenti hanno raccontato alla testata locale rosenheim24.de che secondo loro “sembrava che in conducente mirasse sui bambini”. Gli inquirenti però non hanno confermato quest’ultimo aspetto. Inoltre non è stato ancora chiarito il movente, ma si esclude quello politico, l’uomo “non è noto come estremista” sostengono le forze dell’ordine tedesche. Dal momento che alla manifestazione partecipavano anche alcuni vigili del fuoco, questi sono subentrati immediatamente nella gestione dell’emergenza e nel coordinamento dei soccorsi.

Sul luogo sono arrivate subito ambulanze e un elicottero, mentre la polizia si è preoccupata di isolare la zona. Pare che molte persone si siano scagliate contro l’autista e che la polizia abbia dovuto salvarlo dal linciaggio. Secondo il Ministro dell’Interno ci sono almeno 30 persone ferite, di cui 10 bambini. Le manifestazioni riguardante il Carnevale sono state cancellate nell’Assia e ora la polizia sta chiudendo alla popolazione testimone (si stima che ci fossero più di 5 mila persone nelle strade ad assistere) di inviare foto e video di quanto accaduto per avere un quadro completo. Solo una settimana fa, ad Hanau, un uomo ha ucciso 11 persone e poi si è suicidato. Unimamme, cosa ne pensate di quanto accaduto e riportato sulla CNN?

