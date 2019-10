Morbillo: oltre 4.000 morti in Congo, quasi tutti bambini. La più grande epidemia al mondo. Peggio di Ebola.

Nella Repubblica Democratica del Congo è in corso la più grande epidemia di morbillo al mondo, con oltre 200.000 contagi e più di 4.000 morti, quasi tutti bambini sotto i 5 anni. Numeri spaventosi, peggiori anche di quelli del virus Ebola. La situazione.

Morbillo: 4.000 morti in Congo, quasi tutti bambini piccoli

È in atto in Congo una gravissima epidemia di morbillo, che ha contagiato già più di 200.000 persone e ha superato i 4.000 morti, al 90% si tratta di bambini sotto i 5 anni. I casi sono triplicati rispetto a quelli del 2018. Attualmente si tratta della “più grande epidemia al mondo di morbillo“, come denuncia l’Unicef.

Il morbillo ha fatto più morti del virus Ebola, che finora ha causato 2.143 morti in Congo. L’epidemia di Ebola è sicuramente grave, tanto che la scorsa estate era stata lanciata l’emergenza internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma la diffusione e le conseguenze del morbillo stanno creando danni ben peggiori.

Nel dettaglio. nella Repubblica Democratica del Congo, dallo scorso gennaio sono stati registrati 203.179 casi di morbillo in tutte le 26 province del Paese, 4.096 sono i morti. I più colpiti sono i bambini sotto i 5 anni, un’età in cui le malattie infettive hanno maggiore incidenza. Questi bambini rappresentano il 74% dei contagi e circa il 90% dei morti.

L’Unicef sta vaccinando contro il virus migliaia di bambini e sta distribuendo farmaci salvavita nei centri sanitari, in una lotta contro il tempo. Edouard Beigbeder, rappresentante Unicef in Repubblica Democratica del Congo, ha dichiarato: “Stiamo combattendo l’epidemia di morbillo su due fronti: prevenendo i contagi e prevenendo le morti. Insieme con il Governo e i partner principali, l’Unicef sta accelerando le vaccinazioni dei bambini contro il morbillo e allo stesso tempo sta fornendo alle cliniche medicine che possano trattare i sintomi e migliorare le probabilità di sopravvivenza per tutti quelli già colpiti dalla malattia”.

Nelle zone più colpite dal morbillo saranno distribuiti alle strutture sanitarie 1.111 kit medici, contenenti antibiotici, sali per la reidratazione, Vitamina A, antidolorifici, antipiretici e altri aiuti oltre 111.000 persone colpite da questa malattia infettiva virale, altamente contagiosa e potenzialmente letale.

Il morbillo non si cura, si trattano solo i sintomi, che in alcuni casi possono avere conseguenze molto gravi, anche invalidanti e fino alla morte (1 caso su 1.000).

La notizia dei morti per l’epidemia di morbillo in Congo è stata riportata dall’Ansa.

Che dire unimamme? Meglio vaccinarsi e vaccinare i propri figli piuttosto che andare incontro a una malattia come il morbillo che non è affatto leggera e provoca circa un morto su mille casi.