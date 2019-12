Musicista operato al cervello per un tumore mentre suona.

Unimamme, oggi vi parliamo di un’incredibile operazione avvenuta in Italia su un paziente sveglio e che addirittura suonava.

Paziente operato a Torino: suona durante l’operazione

Presso l’ospedale Le Molinette di Torino si è svolta un’incredibile operazione. Un musicista 35enne, Alan Brunetta, è stato operato al cervello con la tecnica Asleep – awake (neurochirurgia a paziente sveglio), monitorando la sua creatività con il suono di strumenti musicali. Brunetta infatti è un musicista professionista, polistrumentista e compositore nella band: LastanzadiGreta. L’uomo aveva un tumore esteso a livello del lobo temporale e insulare destro. L’intervento, oltre a togliergli il tumore, mirava a preservare la sua creatività.

LEGGI ANCHE > BAMBINA MANGIA PER LA PRIMA VOLTA A 3 ANNI GRAZIE A UN’INCREDIBILE OPERAZIONE

L’équipe è stata guidata dal dottor Diego Garbossa e l’intervento è stato pianificato nei minimi particolari. C’è stata una prima fase di narcosi in cui è stato effettuato l’accesso chirurgico. Poi il musicista è stato svegliato in sala e lì è cominciato il brain mapping, cioè la mappatura cerebrale per trovare un’area corticale sicura da cui iniziare ad attaccare il tumore. Il paziente ha alternato i test classici, somministrati da una neuropsicologa, con momenti di improvvisazione e l’esecuzione di brani musicali con la chitarra e il tamburello a mano. Alan non ha avuto deficit, ora il musicista è già stato dimesso. Unimamme, cosa ne pensate di questo straordinario intervento di cui si parla su La Stampa? La medicina italiana sta facendo sempre maggiori progressi.

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.