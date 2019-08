I funerali di Nadia Toffa si terranno a Brescia il 16 agosto e a celebrarli una persona molto legata a Nadia.

Nadia Toffa si è spenta questa mattina alle 7 e 39 nella clinica Domus Salutis di Brescia da dove era ricoverata da luglio, secondo quanto riportato da TG24. Commovente il saluto dei colleghi de Le Iene che hanno dato l’annuncio sui social.

Funerali di Nadia Toffa: Padre Maurizio Patriciello, amico e compagno di battaglie celebrerà

“Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto, ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10,30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l’affetto e la gratitudine degli abitanti della “Terra dei fuochi”. Scrive Padre Maurizio Patriciello su Facebook.

Poche ore prima aveva invece scritto: “Riposa in pace, Nadia. Grazie per il bene che ci ha sempre voluto. Il Signore ti accolga nel suo regno di luce e di pace. Ti benedico. Padre Maurizio Patriciello“.

Padre Maurizio Patriciello, lo ricordiamo, è il parroco che da anni lotta contro le mafie dei rifiuti in Campania, nella “Terra dei Fuochi”, quell’area geografica a confine tra la provincia di Napoli e quella di Caserta dove per anni si è lucrato sullo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e di combustione degli stessi. Nadia si era battuta per anni anche con lui denunciando più e più volte il dramma dei rifiuti e delle conseguenze sulla salute degli abitanti della zona, e non solo.

LEGGI ANCHE —> TERRE DEI FUOCHI: LE FOTO DEI BAMBINI PORTATE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Padre Maurizio Patriciello e Nadia Toffa erano davvero molto uniti e Nadia fino alla fine ha cercato di sensibilizzare sul problema condividendo l’11 giugno sul suo profilo Instagram un saluto denuncia proprio di Don Maurizio scrivendo: “Vi prego diamo una mano a Don Maurizio, sempre in prima fila contro quelle mafie che avvelenano la nostra terra, la nostra aria, il nostro cibo… non lasciamolo da solo, perché Don Maurizio questa battaglia la combatte anche per noi, non dimentichiamolo e non lasciamolo da solo. Vi prego”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da nadia toffa (@nadiatoffa) in data: 11 Giu 2019 alle ore 4:08 PDT

I funerali si terranno quindi nella Cattedrale di Brescia il 16 agosto alle 10 e 30, mentre la camera ardente verrà allestita al teatro Santa Chiara di Brescia.

Siamo convinte unimamme che anche l’ultimo saluto a questa guerriera sarà un’occasione per parlare dei bambini vittime innocenti di uomini senza scrupoli. Speriamo che sempre più coscienze vengano toccate. Grazie Nadia!