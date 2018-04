Kate Middleton di nuovo mamma: nato il terzo Royal Baby

Nato il terzo Royal Baby, Kate Middleton ha partorito oggi. Terzogenito per William e Kate e nuovo fratellino per George e Charlotte.

La mattina di lunedì 23 aprile la Duchessa di Cambridge Kate Middleton è stata portata in ospedale per partorire il terzo figlio, il terzo Royal Baby. A dare l’annuncio ufficiale è stato Kensington Palace sul suo profilo Twitter alle 8.22 ora di Londra (le 9.22 in Italia).

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.

The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 aprile 2018