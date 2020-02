Isabela de Jesus è una neonata brasiliana protagonista di una foto piuttosto curiosa, nata con parto cesareo sembra arrabbiata.

Isabela de Jesus è una neonata diventata famosa per uno scatto al momento della sua nascita in cui sembra essere arrabbiata.

neonata diventa virale sul web

La piccola Isabela de Jesus è venuta alla luce il 13 febbraio scorso a Rio De Janeiro e la sua foto scattata pochi istanti dopo la nascita, è già diventata virale su Facebook con 1695 Like e 582 condivisioni. Il fotografo Rodrigo Kunstmann, autore della buffa immagine, in cui sembra che la piccola fissi arrabbiata il medico che ha avuto l’ardire di farla nascere, ha commentato così: “ha spalancato gli occhi, ma non si è messa a piangere, il medico le ha dovuto perfino dire: forza, piangi.” Il fotografo era stato incaricato dalla madre della bimba: Daiane de Jesus Barbosa. A un magazine locale Rodrigo Kunstmann ha dichiarato: “lei ha fatto quell’espressione seria e ha iniziato a piangere solo quando le è stato tagliato il cordone ombelicale”.

Isabela è nata con un cesareo. I medici si accertano che i bambini piangano dopo la nascita perché questo è la prova che i loro polmoni funzionano e li aiuta a pulirli dai fluidi del corpo. Naturalmente ci sono stati centinaia di commenti per questo curioso scatto. “La mia bambina è nata coraggiosa” ha detto la mamma “lei è già diventata un meme, corruga la fronte quando le cambio i pannolini e la allatto. Isabela doveva nascere il 20, ma lei ha scelto diversamente mostrando subito la sua personalità”. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla sul NY Post?

