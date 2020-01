Un neonato è stato abbandonato in una strada trafficata al freddo ed al gelo. La polizia sta cercando di fare il possibile per ritrovare la madre.

Un neonato è stato abbandonato per strada dalla sua mamma subito dopo il parto. E’ la triste storia di un neonato lasciato al freddo ed al gelo di Londra, molto probabilmente dalla madre. A notare il piccolo è stato n passante che ha subito allertato la polizia che ha lanciato un appello per ritrovare i genitori del piccolo.

Neonato abbandonato in strada a Londra: l’appello della polizia

In un quartiere di Londra, Regno Unito, un bambino è stato trovato nella tarda mattina di sabato 25 gennaio, in una strada molto trafficata a est della capitale, nel quartiere di Dalston. A dare la notizia sono stati i media locali, anche il Daily Mail si è occupato della vicenda che ha scosso la comunità. Il piccolo, un maschietto, è stato abbandonato dopo poche ore dal parto. Il parto molto probabilmente, come riferito dalle autorità locali, è avvenuto in casa o comunque non in una struttura ospedaliera. Il neonato era avvolto solo in una coperta con un cappellino ed è stato trovato, per fortuna, da un passante. Chi lo ha trovato ha subito chiamato la polizia che ha provveduto a portare il piccolo in ospedale di East London, il piccolo sembrerebbe stare bene.

La nipote dell’uomo che ha trovato il piccolo ha lanciato un appello su Facebook, esortando chiunque avesse notizie a mettersi in contatto con la polizia: “Mio nonno ha appena trovato un bambino abbandonato in una boscaglia sulla strada statale di Sandringham. Se sai qualcosa, ti preghiamo di contattare la polizia. Il bambino sta bene, ma se non fosse stato trovato chissà cosa sarebbe successo. Non riesco a immaginare cosa debba passare per la testa di una madre o quali circostanze l’hanno portata a prendere questa decisione. Deve essere trovata. Si prega di condividere con Londra e le aree circostanti”.

Anche la polizia metropolitana ha lanciato un appello alla madre, attraverso l’ispettore Kevin Weeks, affinché si possa fare avanti per ricevere anche lei assistenza medica e supporto: “Vorrei esortare la madre di questo bambino a mettersi in contatto con la polizia, il suo ospedale locale o contattare il medico di base e fare sapere che sei al sicuro e che puoi ricevere assistenza medica. La cosa più importante è il benessere di mamma e figlio. Le chiediamo di farsi viva, non solo per evitare conseguenze legali più gravi, ma anche e sopratutto per la sua salute. Vogliamo sapere se la donna sta bene e se abbia bisogno di cure mediche, la cosa più importante per noi è il benessere di questa mamma e del suo bambino”. E da qui anche un appello a chiunque dovesse avere informazioni: “Ci aiuti a riunire questo bambino con la sua mamma”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa storia? Cosa ne pensate di questa vicenda?

