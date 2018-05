Nomi bambina 2018: quali sono i nomi più diffusi in Italia regione per regione.

State aspettando una bambina e non sapete che nome dare? Certo, la scelta è molto importante, visto che se lo porterà per tutta la vita. Nel nostro caso, per esempio, abbiamo voluto fare un omaggio ai nonni: Paola, la nonna materna di mio marito, e Vittorio, il mio nonno materno. Spesso la scelta di un nome deriva – soprattutto per il Sud e soprattutto per i figli maschi – da una tradizione: i primogeniti maschi o comunque i primi nipoti maschi si chiamano come il nonno paterno.

Nomi Bambina: quelli più comuni nelle Regioni italiane

I dati Istat hanno verificato quello che già un po’ era nell’aria, ovvero che il nome più diffuso per le bambine in Italia è Sofia. Si tratta di un nome che dal 2007 ha conquistato un po’ tutta la nostra Penisola – fatta eccezione per Valle D’Aosta e Liguria che continuano a resistere.

Al secondo posto della classifica troviamo invece Aurora, molto diffuso in Sicilia dal 2014 mentre al terzo c’è Giulia, che è il nome più amato nel Lazio e in Toscana. Seguono poi Francesca molto amato in Basilicata, Martina scelto soprattutto in Campania, Puglia e Calabria, mentre Emma è il nome più amato in Lombardia.

Discorso a parte invece per le bambine nate da genitori non italiani: gli albanesi prediligono Amelia, Aurora, Emily o Noemi, i marocchini Malak o Aya, ma non disdegnano anche l’italianissimo Sara. I cinesi, invece, amano molto i nomi italiani per le bambine visto che le loro figlie si chiamano Maria, Sofia, Alessia o Giulia. Quello che mette tutti d’accordo è però Sofia, assolutamente popolare da Nord a Sud.

Qualora poi il concetto non fosse abbastanza chiaro ecco i nomi da bambina più diffusi regione per regione:

Valle d’Aosta: Sofia

Piemonte: Sofia

Liguria: Sofia

Lombardia: Sofia

Trentino: Emma

Veneto: Sofia

Friuli Venezia Giulia: Sofia

Emilia Romagna: Sofia

Toscana: Sofia

Umbria: Sofia

Marche: Sofia

Lazio: Sofia

Abruzzo: Sofia

Molise: Sofia

Basilicata: Aurora

Campania: Aurora

Calabria: Sofia

Puglia: Sofia

Sicilia: Aurora

Sardegna: Sofia

