Care unimamme, oggi festeggiamo Kevin un nome di origine e celtica, Gwen, che significa “bianco, puro”.

Le persone che si chiamano Kevin sono generose e premurose, soprattutto in famiglia.

Varianti del nome:

Kev,

Kevyn

Simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 4

colore: bianco

pietra: diamante

metallo: argento

Santo del giorno: San Kevin di Glendalough

San Kevin di Glendalough è un santo irlandese nato nel 498 e morto nel 618.

Kevin, il cui nome irlandese era Caoimhìn (Coemgen, che significa “di nascita nobile”), nasce in Irlanda, a Leinster, con origini nobili.

Su di lei vige la leggenda seconda la quale la madre lo partorì senza dolore e la neve che cadeva si scioglieva intorno alla casa.

A sette anni viene affidato a s. Petroc con cui rimane cinque anni. Poi va a stare con uno zio paterno abate di un monastero e qui riceve l’ordinazione sacerdotale.

Va via e si ritira a Glendalough, dove vive in solitudine. Viene scoperto e diventa punto di riferimento per molti giovani. Decide quindi di costruire un monastero e una scuola, divenendo in pochi anni conosciuto buona parte dell’Irlanda.

Secondo ciò che viene raccontato muore il 3 giugno del 618 a 120 anni.

Oggi è sepolto nella chiesa del monastero di Glendalough che è uno dei 4 principali luoghi di pellegrinaggio irlandesi.

E’ infatti molto venerato ed è considerato il patrono di Dublino.

E voi unimamme, conoscevate la storia di questo santo? Vi piace il nome Kevin?