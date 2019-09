Il 30 settembre si festeggia il nome Girolamo.

Il nome Girolamo deriva dal greco e significa “nome sacro“.

Le varianti sono:

Gerolamo

Geronimo

I simboli associati sono:

Numero fortunato: 1

Colore: Viola

Pietra: Smeraldo

Metallo: Ferro

Santo del giorno: San Girolamo

Parlando del santo, Sofronio Eusebio Girolamo, noto come san Girolamo, san Gerolamo o san Geronimo (Portole, 347 – Betlemme, 30 settembre 419/420), è stato uno scrittore, teologo e santo romano, nonché padre e dottore della Chiesa.

Girolamo è uomo di grande cultura letteraria. A Roma segue gli studi e viene battezzato; abbraccia poi la vita ascetica , rinunciando alla vita ordinaria, per raggiungere una purezza spirituale e, recatosi in Oriente, viene ordinato sacerdote.

Dopo 3 anni, tornato a Roma, diviene segretario di papa Damaso, divenendone il più probabile successore. Egli, favorevole all’introduzione del celibato ecclesiastico e contrario al fenomeno delle agapete, vergini cristiane devote a Dio che vivevano con gli ecclesiastici, viene però ostacolato da buona parte del clero, e difatti non eletto papa alla morte di Damaso. Viene anzi considerato responsabile della morte della sua discepola Blesilla, nobile ventenne romana, convinta seguace delle rigide regole di vita cristiana teorizzate da Girolamo:

preghiera,

meditazione,

astinenza

penitenza

e morta forse a causa dei troppi digiuni.

Girolamo, decide quindi di tornare in Oriente, continuando la sua battaglia in favore del celibato clericale, e fonda a Betlemme un monastero maschile, ed uno femminile. Muore nel 420, anno in cui il celibato viene imposto al clero.

Sua opera importantissima è la Vulgata, ossia la prima traduzione completa in lingua latina della Bibbia, realizzata in 23 anni.



Per tale motivo è patrono di:

Archeologi,

Bibliotecari,

Studiosi.

Insomma, un santo “tutto d’un pezzo”. Unimamme conoscevate la storia di questo santo? Vi piace il nome?