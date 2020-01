Il 16 gennaio si festeggia San Marcello.

Il nome molto diffuso in tutta Italia deriva dal gentilizio romano Marcellus e significa “sacro a Marte”, al quale era dedicato anche il mese di Marzo. Addirittura, sembra che i nomi con la radice Mar fossero dati ai bambini nati proprio in questo mese. La radice è di origine indoeuropea e significa “colpire, spaccare”, dalla stessa deriva anche il termine “martello”.

Chi si chiama Marcello si adatta alle circostanze senza essere troppo pretenzioso. Non si lascia scoraggiare da niente, neanche dagli insuccessi. Quando vuole una cosa fa di tutto per ottenerla. È circondato di persone amiche che lo stimano e lo approvano. Negli affetti è una persona sensibile.

Varianti del nome:

Marcellino

Marcelo

Marcelliano

Cellino

Celino

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 7

colore: arancio

pietra: berillio

metallo: rame

Santo del giorno: San Marcello Papa

Per quanto riguarda il santo, il 16 gennaio si festeggia San Marcello Papa. Purtroppo di lui non si molto, le fonti sono incerte poiché per tanto tempo è stato confuso con San Marcellino. Sembra che Marcello fosse un cittadino romano eletto papa dal clero intorno alla metà del 308, subito dopo Marcellino, e che trovò la chiesa in una situazione disastrosa, dovuta alla persecuzione sotto l’Impero di Diocleziano. I luoghi di culto e alcuni cimiteri erano stati confiscati e le attività ordinarie erano state interrotte. Inoltre, vi erano molte persone che, durante la persecuzione, avevano abiurato la fede e che pretendevano di essere riammessi in comunione senza fare la dovuta penitenza.

Marcello, appena eletto papa, riorganizzò la Chiesa. Secondo il Liber Pontificalis suddivise il territorio in 25 distretti (tituli) assimilabili alle nostre parrocchie, a capo dei quali vi era un presbitero che controllava tutte le operazioni religiose. Pretese che tutti coloro che avevano abiurato e che volevano essere riammessi nella chiesa dovessero sostenere la giusta penitenza. A causa dei disordini scoppiati durante l’impero del sovrano Massenzio, Marcello fu esiliato in un luogo ignoto. Questo avvenne alla fine del 308 o all’inizio del 309, in base a quanto riportato sul “Catalogo Liberiano”, che parla di un pontificato non più lungo di 1 anno, 6 (o 7) mesi e 20 giorni. Marcello morì dunque in esilio poco dopo aver lasciato Roma e fu subito venerato come santo. I suoi resti sono deposti nell’antica urna di basalto verde presso l’altare maggiore della Chiesa di San Marcello al Corso.

