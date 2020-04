Il 14 aprile si festeggia San Benedetto.

Il nome Benedetto deriva dal termine latino Benedictus, tratto dal participio passato del verbo benedicere, “dire bene”, “augurare”, e significa letteralmente “benedetto”, “ricco di benedizioni divine”. Si tratta quindi di un nome augurale dal valore religioso. Il nome diventò di largo uso fra i cristiani nel VI secolo dopo che san Benedetto fondò l’ordine dei benedettini.

Chi porta questo nome è una persona che ambisce ad essere perfetta anche se non è molto intraprendente. Ama la solitudine ma in compagnia è davvero simpatica e divertente. Ha intuito e perspicacia. In amore è una persona che ha difficoltà ad esternare i propri sentimenti ma ricopre di attenzione le persone a lui care.

Varianti del nome:

Benito

Bettino

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 2

colore: arancio

pietra: diamante

metallo: argento

Santo del giorno: San Benedetto di Hermillon

Per quanto riguarda il santo, il 14 aprile, si festeggia San Benedetto di Hermillon, anche conosciuto come Bénézet, costruttore del ponte sul Rodano ad Avignone. Benedetto, probabilmente, nasce nel 1165 a Hermillon, in Savoia e rimane presto orfano di padre. Inizia a lavorare come pastore di pecore accudendo al piccolo gregge della madre.

Secondo una leggenda a 12 anni Benedetto ha una visione in cui viene incaricato di realizzare un ponte sul fiume Rodano e dopo essersi recato dal vescovo di Avignone inizia i lavori per la costruzione. Il prefetto della città affida a lui un enorme masso che neanche trenta persone avrebbero potuto trasportare e, invece, Benedetto lo solleva e lo trasporta fino al luogo di fondazione della prima arcata del ponte, era il 13 settembre del 1177. Benedetto diventa, poi, il priore della compagnia dei frati pontieri e dirige i lavori di costruzione del ponte.

Benedetto muore attorno al 1184, purtroppo prima del completamento del ponte e viene sepolto, come sue volontà, nella cappella di San Nicola, costruita sulla terza arcata del ponte. Nel 1669, però, una piena del Rodano distrugge parte del ponte e i suoi resti vengono traslati per ordine di Luigi XIV prima nella chiesa dei celestini (26 marzo 1674) e poi in quella di Saint-Didier.

Il Santo viene invocato contro

i pericoli derivanti dalle calunnie,

i calcoli e

le infiammazioni in genere.

Unimamme, se vi abbiamo aiutate a scegliere il nome per il vostro piccolo ne siamo felici e auguriamo a lui proprio quello che implica il nome stesso, ovvero che possa essere benedetto da Dio. Buon onomastico!