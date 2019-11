Oggi 28 novembre si festeggia San Clemente.

Il nome Clemente deriva dai nomi latini Clemens, Clementius, Clementia, Clementinus e Clementina, tutti derivanti da clemens, che significa “clemente, generoso”.

Di seguito le varianti maschili:

Clementino,

Clemenzio,

Mentino,

Cleme,

Clemen

Mentre questi i simboli legati al nome:

Numero fortunato: 6

Colore: Rosso

Pietra: Rubino

Metallo: Oro

Il Santo del Giorno: San Clemente Rodriguez Tejerina

Il Clemente che si festeggia oggi è San Clemente Rodríguez Tejerina, martire della guerra civile spagnola.

Nato a Santa Olaja de la Varga, il 23 Luglio del 1918, in una famiglia di 12 figli. Di questi 6 consacrati: 2 cappuccini, 2 religiose della Sacra Famiglia e 2 oblati. A soli 11 anni entra in seminario. Nel 1936 Clemente rinnova i suoi voti e pochi giorni dopo viene rinchiuso con tutta la comunità nel proprio convento per due giorni. Il 15 ottobre del 1936 viene fermato di nuovo e portato al Carcere Modelo e in seguito viene trasportato a San Antón. Detenuto insieme ad altri religiosi per quasi 2 mesi, il 28 novembre viene fucilato, all’età di soli 18 anni.

Unimamme conoscevate questo santo morto giovanissimo? Vi piace il nome?