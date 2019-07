Gli esperti lanciano l’allarme dissuadendo le persone dall’introdurre ghiaccioli nella vagina.

Unimamme, forse a voi potrà sembrare un’idea un po’ strana quella di inserire ghiaccioli nella vagina, ma evidentemente c’è qualcuno che ci ha pensato, tanto da mettere in allarme gli esperti.

Ghiaccioli nella vagina: il no degli esperti

Una ginecologa inglese, la dottoressa Sarah Welsh, ha lanciato un appello. “Non mettete ghiaccioli nella vagina, è pericoloso Il ghiaccio può attaccarsi alla pelle delicata della vagina e causare traumi e danni anche gravi”.

La dottoressa ha deciso di parlarne pubblicamente dopo la segnalazione di diversi casi in Inghilterra.

Non si tratta solo di una pratica sessuale, ma anche di un modo per combattere il caldo.

Questa pratica però è sconsigliata, perché, come ha spiegato la dottoressa, può causare infezioni, irritazioni e traumi.

La dottoressa ha aggiunto: “la vagina è composta da una pelle molto delicata e sensibile, inserire qualsiasi alimento nella vagina può introdurre microbi, interrompendo il suo normale equilibrio e consentendo a un ambiente di crescita batterica e allosviluppo di infezioni“.

E ancora: “il ghiaccio a contatto con il calore del corpo si scioglie velocemente e così il liquido come qualsiasi altra cosa con colorante alimentare, colorante, profumo o alti livelli di zucchero avrà un impatto negativo sul pH vaginale e sul lattobacillo e potrebbe aumentare il rischio di infezione vaginale come mughetto e vaginosi batterica”.

La dottoressa aggiunge che questa è una pratica inutile dal momento che la temperatura del corpo, inclusi gli organi interni come la vagina sono gestiti dal cervello e non possono essere modificati da agenti raffreddanti come il ghiaccio, che al massimo potrà dare solo un sollievo temporaneo prima che la temperatura salga nuovamente.

“Il corpo è molto bravo ad autoregolarsi, non è mai una buona idea alterarlo”.

Gli esperti raccomandano invece di indossare biancheria di cotone ed evitare vestiti stretti.

Unimamme, cosa ne pensate di questo consiglio di cui si parla sul The Sun?

leggi anche > Vulva e vagina: tutte le loro forme sono normali secondo la scienza