Unimamme, certamente ricorderete la tragica circostanza della morte di Marco Vannini, che nella notte tra il 17 e 18 marzo, morì a casa della sua fidanzata a Ladispoli. Oggi avrebbe compiuto 25 anni e la mamma Maria Conte ha deciso di ricordarlo.

Il compleanno di Marco Vannini

Marco Vannini aveva solo 20 anni quando è stato ucciso nella villetta della fidanzata. La sua mamma lo ricorda così in un’intervista. “Oggi avremmo fatto festa come sempre facevamo insieme con mio marito Valerio, gli zii e i cugini. Purtroppo non potrò recarmi neppure al cimitero, come faccio tutte le mattine da quando me l’hanno ucciso, perché è stato chiuso in seguito all’emergenza sanitaria. Ma non rinuncio alla sua festa e al suo ricordo. Ho voluto ritagliare un momento nostro con Valerio e la nonna. Alle 13, l’ora esatta in cui è nato Marco, abbiamo messo le candeline su questa torta”.

La sua mamma è convinta che il figlio, in qualche modo, avrebbe fatto qualcosa per essere utile in questa emergenza. “Avrebbe intrapreso la carriera militare o comunque si sarebbe laureato. Era appassionato delle frecce tricolori, con tanti sacrifici sono certa che sarebbe arrivato a guidarle per riempire il cielo con i colori della nostra bandiera per darci speranza”.

Le vicende giudiziarie riguardo la morte di Marco sono controverse, in ultimo la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di appello del processo per la morte del giovane. La sentenza di appello infatti aveva applicato un forte sconto di pena ai condannati.

“Marco vive sempre con noi e dentro di noi. E lui che ci dà la forza di andare avanti, anche se io e Valerio siamo davvero stanchi e distrutti dal dolore. A Marco abbiamo giurato che avremmo lottato fino alla fine per dargli giustizia e mai ci fermeremo fino a quando quei quattro assassini non marciranno in galera”.

