Nuova allerta meteo: le scuole chiuse il 5 novembre, ecco dove – Mappa Interattiva

Scuole chiuse per il maltempo il 5 novembre 2018. Il bollettino della Protezione Civile per l’allerta maltempo.

Il maltempo non smette di fare danni e vittime. E alcune scuole continuano a rimanere chiuse, per contenere il più possibile il rischio per i bambini.

E’ di poche ore fa l’annuncio da parte dei comuni delle scuole interessate che anche per il 5 novembre 2018 resteranno chiuse per l’allerta meteo.

Dopo il ponte di Ognissanti quindi resteranno chiuse le seguenti scuole:

in Campania gli istituti Viviani e Cimarosa di Posillipo , per i danni ancora derivanti dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi: alberi non sicuri e per una scuola sussiste anche un problema legato alla guaina del tetto.

in Sicilia le scuole di Sciacca, Ribera e Menfi, tutte in provincia di Agrigento

Ma il fatto che le scuole non sia chiuse in altre regioni non tranquillizza più di tanto, perché l’allerta meteo riguarda oltre alla Sicilia e alla Campania, anche altre regioni come riportato sul sito della Protezione Civile.

Per la giornata di lunedì 5 novembre è infatti prevista:

allerta arancione (moderata criticità) su parte di Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio

(moderata criticità) su parte di Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio allerta gialla (ordinaria criticità) sui settori occidentali di Piemonte, parte della Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, oltre che su alcune zone di Abbruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna e sulla Campania.

E voi unimamme che ne pensate di questo maltempo così forte?