Una ragazza americana di 15 anni l’ha combinata grossa e i genitori le hanno inflitto una punizione esemplare ma allo stesso tempo curiosa e divertente, sebbene non per la diretta interessata.

Papà punisce figlia adolescente pubblicamente sui social

Madelynn, una ragazza americana di 15 anni, aveva fatto entrare di soppiatto alcuni ragazzi a un pigiama party per sole ragazze. Il piano, però, non ha funzionato, perché i suoi genitori, Tawnya Ford e Larry Sumpter, l’hanno scoperta

Quando è stato il momento di punire la figlia, Tawnya e Larry le hanno fatto scegliere tra due opzioni: stare un mese senza telefono (un vero e prorpio supplizio per un’adolescente) oppure dare il controllo completo dei suoi social media ai genitori per due settimane. Essendo la seconda punizione di più breve durata, Madelynn non ha avuto dubbi: ha dato ai genitori il controllo sui suoi social. Il risultato è stato sorprendente, soprattutto per i post su Instagram di suo padre Larry.

“Questa è Maddi. Maddi è stata messa in castigo. Ha dovuto scegliere tra restare un mese senza telefono oppure dare il telefono per 2 settimane ai genitori insieme al pieno controllo dei suoi social media. Ha scelto le 2 settimane. Quindi attenzione ad alcuni post straordinari su Instagram, Snap chats e su Tiktok dai suoi genitori.

A prendere il controllo dei social della figlia è stato soprattutto suo padre Larry, con risultati davvero esilarante e qualche imbarazzo per la figlia. Le foto e i video pubblicati su Instagram sono diventati immediatamente virali e rilanciati dai media di tutto il mondo, come il sito web Bored Panda.

Nella foto il padre di Madelynn con uin mano una borraccia, impegnato per salvare le tartarughe… ma non sembra prendersi troppo sul serio!

Come un vero adolescente, Larry in video selfie in macchina e un sottofondo di musica country.

Incurante degli haters, il padre di Madelynn posta una foto in cui è vestito di rosa, accanto a un fenicottero.

Che ne pensate unimamme di questa curiosa punizione? Noi ci siamo molto divertite!