Una mamma da record è una donna della Florida che nel giro di un anno ha dato alla luce due coppie di gemelli. Si sente fortunata, ma ha bisogno di aiuto.

Un caso più unico che raro è quello di una donna della Florida, che sfidando tutte le leggi probabilistiche ha dato alla luce due coppie di gemellini. I medici non le avevano dato molte probabilità ed adesso chiede un aiuto economico dalla rete per crescere i suoi figli.

Partorisce due coppie di gemelli nel 2019: mamma da record

Alexzandria Wolliston, una mamma della florida, già madre di una bambina di poco più di tre anni, ha partorito due gemelli a marzo 2019 e dopo due mesi ha scoperto di essere di nuovo incinta. Le probabilità che avvenga un caso simile sono bassissime, i medici che la seguivano le avevano detto che le probabilità erano paragonabili a vincere alla lotteria, se non ancora minori.

La donna ha partorito due coppie di gemelli nello stesso anno: i primi due sono nati a marzo 2019, i secondi il 27 dicembre. Come riportato anche dalla Cnn, Alexzandria Wolliston fino a poco tempo fa non sapeva che nella sua famiglia ricorressero i parti gemellari, perché i gemelli delle sue nonne erano morti alla nascita. Alla Cnn ha dichiarato di sentirsi molto fortunata: “E’ come se avessi vinto alla lotteria dei gemelli. È come se le nonne mi avessero mandato quei loro bambini”.

Gli ultimi arrivati sono nati prematuramente, alla 34esima settimana. Al momento del secondo parto gemellare, Wolliston era molto nervosa ed agitata all’idea di dare nuovamente alla luce due bambini. Il suo dubbio era quello che riguardava il suo corpo, se fosse in grado di reggere un parto a così poca distanza. Per fortuna tutto è andato per il meglio e non sono sorte particolari complicazioni. I piccoli Kaylen e Kaleb il 27 dicembre 2019, mentre Mark e Malakhi il 13 marzo 2019. Kaleb è uscito dall’ospedale lunedì scorso, Kaylen dovrebbe arrivare a casa a breve. Quando dopo due mesi dal primo parto gemellare ha saputo di essere incinta è rimasta sorpresa e quando ha saputo che erano ancora altri due gemelli il suo stupore è aumentato.

Avere una famiglia numerosa è un impegno anche economico non indifferente. Per questo, Alexzandria ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma online GoFundMe, anche andando centro a chi l’ha criticata sulla sua scelta di aver chiesto aiuto al mondo di internet: “Io voglio solo sostenere i miei figli al massimo.

Le persone hanno così tante opinioni sulla mia famiglia, allora ho detto loro di darmi una mano se sono tanto interessati!”. L’obiettivo è di 10mila dollari, ad oggi sono stati donati 1.025 dollari.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa vicenda? Cosa ne pensate? Avete esperienze di casi simili?

PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SU NOTIZIE, RICERCHE E TANTO ALTRO CONTINUA A SEGUIRCI SUI NOSTRI PROFILI FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.