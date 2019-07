Agente di polizia americano ha salvato una bambina di 12 giorni che non respirava più.

L’agente di polizia W. Kimbro ha ricevuto gli onori del suo dipartimento di polizia per aver eroicamente salvato una bambina.

Un salvataggio in extremis

L’ufficiale di polizia ha fermato un veicolo che stava procedendo a tutta velocità lungo la strada l’11 giugno scorso durante un normale controllo.

Quando l’agente ha fermato il conducente ha scoperto che stavano correndo in ospedale per portare una bimba appena nata che non respirava.

L’operazione di soccorso è stata registrata con una videocamera installata sulla divisa del poliziotto.

La mamma della piccola ha detto che la figlia aveva smesso di respirare dopo aver bevuto una bottiglia di latte. La mamma della piccina si stava facendo la doccia quando la nonna della neonata l’ha avvertita che la nipotina stava soffocando.

“Le sue labbra sono blu mi preoccupa la circolazione” si sente dire dalla mamma all’agente Kimbro nel video pubblicato su Facebook sulla pagina ufficiale Berkeley County Sheriff’s.

Il dipartimento di polizia ha rilasciato la seguente dichiarazione: “l’agente Kimbro ha preso le labbra e il corpo cianotici della bambina e ha effettuato una manovra di pronto soccorso salvavita”.

Con il suo intervento le vie aeree della piccina sono state liberate e lei ha potuto tornare a respirare.

Prima di rimetterla tra le braccia della mamma l’agente le ha massaggiato la testa e le ha controllato il polso.

“Forza piccola, piangi per me, piangi per me, apri quegli occhi piccola” si sente ripetere prima che la bambina inizia a piangere “Finché piange vuol dire che sta respirando, voglio che piangi, forza”.

L’agente ha continuato a fare le manovre di rianimazione per sei minuti, in attesa dell’ambulanza.

Il portavoce dello sceriffo Carli R. Drayton ha dichiarato che la bambina se la sta cavando bene.

Grazie al suo atto eroico Kimbro è stato onorato della Medaglia Salva Vita.

“Quando indossiamo il badge e l’uniforme diventamo ciò che si ha bisogno in quel momento, per questo agento questo ha voluto dire la linea tra la vita e la morte per una bimba“.

Nel frattempo il video è diventato virale ottenendo 5200 Like.

unimamme, cosa ne pensate di questo incredibile salvataggio?

