Previsioni meteo del weekend dell’Immacolata 2019: il tempo sull’Italia – Mappa interattiva.

Sarà un weekend dell’Immacolata all’insegna di un tempo abbastanza buono, con sole e temperature non troppo fredde ma anche con nuvole e deboli piogge su alcune zone d’Italia. Alla stabilità, dunque, si alternerà la variabilità sebbene circoscritta e di bassa intensità. Scopriamo insieme le previsioni del tempo degli esperti anche con l’aiuto della mappa interattiva.

Previsioni meteo del weekend dell’Immacolata

Per il weekend del 7-8 dicembre, quello in cui si festeggia l’Immacolata concezione di Maria, il tempo sull’Italia sarà buono ma variabile. In generale prevarrà l’alta pressione, con cieli soleggiati oppure velati o poco nuvolosi. Tuttavia, alcune infiltrazioni di aria umida, alimentate dalle correnti occidentali in arrivo dal Mediterraneo occidentale, porteranno alcuni fenomeni sulle regioni centro-settentrionali tirreniche. I fenomeni comunque saranno limitati a piogge o piovaschi locali e di debole entità. Le regioni colpite saranno quelle tirreniche: Levante ligure, Toscana, Lazio, Campania e alta Calabria tirrenica.

Nella giornata di venerdì 6 dicembre si prevede tempo molto nuvoloso su Liguria, Emilia Romagna e sulle pianure del Veneto e del Friuli. I invece cieli saranno sereni sulle zone montuose.Tempo invece più nuvoloso sui versanti tirrenici, asciutto sulla Sardegna. Mentre al Sud è prevista nuvolosità irregolare con possibili piogge sui settori ionici e verso sera sul basso Tirreno. Sulla Sicilia sono attese ampie schiarite. Le temperature saranno sostanzialmente stabili, più basse al Nord, tra gli 8° e i 13° C, tra 11° e 16° C al Centro e tra i 12° e i 17° C al Sud.

Le previsioni meteo per il weekend dell’Immacolata annunciano tempo tutto sommato discreto, eccetto qualche situazione più variabile dovuta ad infiltrazioni di aria umida che porteranno nuvole e qualche fenomeno a Ovest.

Nella giornata di sabato 7 dicembre il tempo sarà nuvoloso con precipitazioni isolate sulla Toscana, sul Lazio, sull’Umbria e sulla Campania. Sulle restanti regioni, invece, il tempo sarà più asciutto, con ampie schiarite e cieli soleggiati o velati. Sono attesi banchi di nebbia e nubi basse sulla Pianura Padana nelle ore più fredde, al mattino presto e alla sera.

Per domenica 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, il tempo sarà soleggiato quasi ovunque, tranne che per qualche variabilità sulle regioni tirreniche, in particolare nell’entroterra, a ridosso dell’Appennino. Dal Nord Europa arriverà una nuova perturbazione che in serata raggiungerà l’arco alpino portando i primi fenomeni. Il Libeccio potrà causare qualche precipitazione sulle zone tirreniche. Le temperature saranno complessivamente miti, ma più fredde nelle valli.

La tendenza meteo per la prossima settimana prevede, invece, una nuova ondata di freddo e una nuova perturbazione.

Scopriamo in dettaglio le previsioni meteo sull’Italia per il weekend del 7 e 8 dicembre.

PREVISIONI METEO PER SABATO 7 DICEMBRE

Italia Settentrionale: al Nord il tempo sarà caratterizzato da velature e nubi di passaggio a inizio giornata, a tratti coperto. Sulle pianure orientali sono attese nubi basse e banchi di nebbia. . Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra gli 8° e i 12° C. Venti variabili. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo soleggiato sul Centro Italia, eccetto per i versanti tirrenici dove prevarranno condizioni di instabilità, con nubi, cieli coperti e piogge sparse. Poco nuvoloso sulla Sardegna. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 12° e i 16° C. Venti variabili. Mar Tirreno poco mosso, Mar Adriatico da poco mosso a mosso, Mar di Sardegna poco mosso, Canale di Sardegna mosso. Venti variabili. Tirreno Meridionale poco mosso. Stretto di Sicilia mosso. Ionio Meridionale mosso. Ionio Settentrionale mosso.

Italia Meridionale: tempo variabile sul basso Tirreno, con piogge sparse alla sera. Sulle altre regioni meridionali, invece, il tempo sarà soleggiato. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i valori di 13° e i 17° C. Venti variabili. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 8 DICEMBRE

Italia Settentrionale: al Nord tempo variabile con nebbie e nubi basse in pianura, con qualche fenomeno sulle regioni tirreniche. Sulle Alpi il tempo sarà soleggiato, salvo qualche velatura in serata e fenomeni sparsi sulla Valle d’Aosta. Le temperature massime saranno stabili, comprese tra i 9° e i 13° C.

Italia Centrale: tempo molto nuvoloso sul Tirreno, con qualche pioggia sulla Toscana che si intensificherà durante la notte. Altrove, invece, saranno prevalenti le schiarite. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 12° e i 16° C.

Italia Meridionale: tempo generalmente soleggiato al Sud, salvo qualche addensamento di nubi sul basso Tirreno con possibili piogge isolate durante la notte. Le temperature rimarranno stabili, con le massime comprese tra i 14° e i 17° C.

