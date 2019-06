Pronto soccorso: al via il nuovo Triage con i numeri e non più i colori.

Arriva la rivoluzione al Pronto soccorso con i nuovi codici di priorità del Triage, basati non più sui colori ma sui numeri, le misure per evitare il sovraffollamento e ridurre i tempi di attesa, il “bed manager” per i ricoveri. Si tratta delle nuove linee guida elaborate dal Tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della Salute e inviate alle Regioni.

Pronto soccorso: le nuove linee guida e il Triage con i numeri

Cambiano i Pronto soccorso d’Italia, con il nuovo Triage a numeri, la riduzione dei tempi per l’Osservazione intensiva breve e gli interventi per ridurre il sovraffollamento. La nuova riforma delle procedure dei Pronto soccorso è contenuta nelle nuove linee guida al tavolo di lavoro presso il Ministero della Salute. L’obiettivo è quello di ridurre i tempi di attesa per le visite mediche e i ricoveri e stabilire con maggiore precisione le priorità d’urgenza per i pazienti che arrivano al Pronto soccorso, grazie ai nuovi codici del Triage.

Iniziando proprio dal Triage, le nuove linee guida propongono l’adozione dei numeri da 1 a 5, al posto dei colori (verde, giallo, rosso) adottati finora, perché aiutano ad individuare meglio i casi di gravità relativa. “La nuova codifica consente di focalizzare l’attenzione sulle condizioni cliniche che rientrano nell’ambito dell’urgenza differibile, individuando l’ambito delle patologie da definire come urgenza minore”, spiega il Ministero. I nuovi codici verranno adottati progressivamente entro 18 mesi dalla pubblicazione del documento.

Nell’aggiornare la funzione di Triage, il documento sviluppa le possibilità organizzative in linea con i recenti dati di letteratura internazionale e con la ridefinizione del nostro sistema sanitario, allo scopo di migliorare la presa in carico del paziente e l’inizio del trattamento urgente.

Il Triage segna l’inizio del percorso di Pronto Soccorso ed ha due obiettivi:

individuare le priorità di accesso alle cure ;

; indirizzare il paziente all’appropriato percorso diagnostico-terapeutico.

Nel documento del Ministero si precisa che il Triage in Pronto Soccorso “è una funzione infermieristica effettuata da personale con appropriate competenze e attuata sulla base di linee guida e protocolli in continuo aggiornamento. L’infermiere di Triage è dotato di autonomia professionale, in relazione alle competenze acquisite durante il corso di formazione, può essere specificatamente autorizzato alla somministrazione di alcuni farmaci, all’esecuzione di prelievi ematici ed all’inizio di trattamenti, qualora queste attività siano previste da protocolli interni”.

Per l’accesso al Pronto soccorso, il documento raccomanda per l’attesa un tempo ottimale di 6 ore e comunque non superiore alle 8 ore dall’arrivo, anche nel caso di presentazioni cliniche complesse, in aderenza a quanto evidenziato nella letteratura internazionale.

Per migliorare il percorso del paziente al Pronto soccorso, si prevede la misura del “See and Treat”. Si tratta di un modello di risposta assistenziale alle urgenze minori che si basa sull’impiego di specifici protocolli medico-infermieristici condivisi per il trattamento di problemi clinici preventivamente definiti. Il paziente viene preso in carico in una determinata area del pronto soccorso dall’infermiere con formazione specifica che applica le procedure previste da protocolli condivisi e validati, assicura il completamento del percorso e può essere specificamente autorizzato alla somministrazione di alcuni farmaci.

