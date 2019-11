Richard Gere, a 70 anni, sarà di nuovo papà. La moglie Alejandra è nuovamente incinta.

Il sex symbol Richard Gere si appresta a diventare, a 70 anni appena compiuti, papà per la terza volta.

Richard Gere: terzo figlio

Il protagonista di Ufficiale e Gentiluomo ha appena spento 70 candeline e si accinge a indossare la corona di padre per la terza volta, la seconda con l’attuale moglie Alejandra Silva. L’attore e la Silva si sono sposati nell’aprile del 2018 con una doppia cerimonia, la prima in una villa in Spagna, Alejandra infatti è figlia dello storico presidente del Real Madrid, e la seconda nel ranch di Gere fuori New York. La coppia ha già un figlio insieme: Alexander, nato a inizio 2019. Da parte sua Richard Gere ha già un altro figlio: il diciannovenne: Homer James Jigme Gere, avuto dalla prima moglie Carey Lowell. Alejandra invece ha un figlio di 6 anni: Albert Friedland, che la donna ha avuto con l’ex marito Albert Friedland.

La coppia condivide l’attenzione verso le tematiche sociali e l’aiuto alle persone in difficoltà. I Gere sostengono diversi progetti benefici e appoggiano progetti umanitari. Ricorderete che quest’estate l’attore è salito a bordo della Open Arms che era bloccata al largo delle coste italiane con 150 migranti a bordo. A dare l’annuncio è stato il magazine Hola! secondo il quale Alejandra sarebbe già incinta di 3 mesi. Di recente il protagonista di American Gigolò ha affermato:”sono l’uomo più felice dell’universo. Come potrei non esserlo? Ho sposato una donna bellissima che è intelligente, sensibile, impegnata ad aiutare le altre persone. E divertente, paziente. sa anche come perdonare. Ed è una grande cuoca: fa le insalate migliori del mondo”… Unimamme e voi cosa ne pensare di questo annuncio e di questa nuova paternità per Gere? Di sicuro nessuno gli sta dicendo che è “troppo vecchio” per avere un figlio a quell’età, giusto?