L’azienda Conad ha diffuso un richiamo di alici sott’olio per la possibile presenza di un allergene. Ecco la marca ed il lotto interessato.

L’azienda Conad ha comunicato, attraverso una nota sul suo sito internet, il richiamo in via precauzionale di un prodotto alimentare che loro vendono nei supermercati di tutta l’Italia. L’alimento se consumato potrebbe essere causa di allergie alimentari nei soggetti allergici. Un rischio molto grave per la salute del consumatore, per questo il richiamo del prodotto che è stato venduto è stato necessario.

Richiamo alici sott’olio: i dettagli e la marca

Solo pochi giorni fa, sempre la Conad ha provveduto al richiamo di alcune capsule di caffè a suo marchio per la possibile presenza di corpi estranei, particelle di plastica. Adesso ha richiamato un lotto di filetti di alici all’olio di oliva distesi perché su alcune confezioni è stato riscontrato un contenuto di istamina superiore ai limiti previsti.

Dettagli del prodotto incriminato:

• Tipologia del prodotto: Filetti di alici all’olio d’oliva distesi

• Marchio: Conad

• Confezione: vasetto di vetro da 150 gr

• Codice EAN: 80129011

• Lotto: MT189

• Data di scadenza: 08/10/2020

Come comunicato dall’azienda, le alici sono state prodotto per Conad da Zarotti SpA nello stabilimento di Poseidon in Albania.

Inoltre, l’azienda ha fatto sapere che: “i clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al suddetto lotto sono invitati a riportarle in qualsiasi punto vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso”. Conad precisa che il richiamo è stato disposto in via precauzionale, dal momento che non è certo che il problema segnalato interessi tutti i vasetti.

L’istamina è un composto azotato ampiamente diffuso nell’organismo, dove ricopre un ruolo di primo piano nelle risposte infiammatorie e allergiche, nella secrezione gastrica e in alcune attività cerebrali. L’istamina è presente anche come “ingrediente naturale” in molti alimenti di largo consumo, specie nei prodotti della fermentazione microbica quali formaggi fermentati, carni in scatola, vino, birra, molluschi e crostacei. E anche l’esposizione del pesce fresco ad alte temperature accelera la sua produzione. Oppure in pesce non conservato bene o per troppo tempo.

Voi unimamme eravate a conoscenza di ques’ulteriore richiamo? Avete il prodotto a casa?