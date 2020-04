Ritorno a scuola con il Coronavirus: l’esperienza di Taiwan può mostrarci come come organizzarci per evitare la diffusione dei contagi.

Taiwan rappresenta un caso unico nella pandemia: in questo paese, con 24 milioni di abitanti, non è stato attuato infatti nessun lockdown. Aziende, negozi e scuole sono rimasti aperti. O meglio le scuole sono rimaste chiuse un paio di settimane in più per le ferie invernali e poi hanno riaperto. Nonostante ciò i contagiati sono ad oggi solo 425 e i morti per Covid-19 appena 6. Il merito è stato di una gestione tempestiva dell’epidemia, considerato che Taiwan è vicinissima alla Cina e che con la stessa ha intensissimi scambi commerciali. A ciò va aggiunta l’esperienza in gestione di epidemie (la SARS nel 2003 e poi l’influenza H1N1 nel 2009) e la capacità tecnologica, fondamentale per tracciare gli spostamenti dei cittadini contagiati.

In Italia purtroppo sul discorso “ritorno a scuola” si sa ben poco, ma l’ipotesi più accreditata è che avverrà a settembre (anche se materne e asili nido sono a rischio) nonostante in tanti stiano facendo pressione per anticipare, ad esempio con i centri estivi o le cosiddette “scuole del sole“.

L’esempio delle scuole di Taiwan durante l’epidemia di Coronavirus

Tornando alle scuole a Taiwan, esse sono rimaste chiuse fino al 24 febbraio (avrebbero dovuto riaprire il 17 febbraio), e hanno riaperto il 26. Le università invece il 2 marzo. Ciò che ha funzionato è stata l’attenzione al distanziamento sociale, ma soprattutto all’igiene. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha infatti:

distribuito gratuitamente circa 6 milioni e mezzo di mascherine chirurgiche a tutte le scuole, fino alla scuola media, e ai doposcuola

a tutte le scuole, fino alla scuola media, e ai doposcuola fornito 250 mila termometri per la fronte

84 mila litri di disinfettanti a base di alcol

Parlando delle procedure nelle scuole, gli studenti all’entrata devono:

sottoporsi al controllo della temperatura, che deve essere inferiore a 37,5°

che deve essere inferiore a 37,5° disinfettarsi le mani con il gel

disinfettarsi i piedi passando in appositi tappetini imbevuti

Durante la giornata i bambini devono lavarsi le mani spesso e indossare le mascherine.

Significativo poi il caso di una scuola di Taipei_ all’ora di pranzo i bambini sono dotati di appositi divisori in plastica leggera che permettono loro di pranzare tranquillamente. Divisori che vengono usati talvolta anche a lezione.

Ma cosa accade se qualcuno si ammala? Di seguito le linee guida applicate nelle scuole di Taiwan in caso di casi confermati di Coronavirus:

Scuole materne, scuole elementari e scuole medie:

se a una persona , studente o insegnante, di una classe viene diagnosticata l’infezione da Covid-10, la classe viene sospesa per 14 giorni

, studente o insegnante, di una classe viene diagnosticata l’infezione da Covid-10, se due o più casi di coronavirus sono confermati in una scuola, l’intera scuola viene chiusa per 14 giorni

sono confermati in una scuola, se un terzo delle scuole di un comune, città, distretto viene chiuso per il coronavirus, anche tutte le altre scuole della zona vengono chiuse.

Diverso è il discorso per scuole superiori, college e università:

se uno studente o un insegnante viene diagnosticato positivo per il coronavirus, tutte le classi frequentate saranno sospese per 14 giorni

viene diagnosticato positivo per il coronavirus, se due o più casi vengono confermati tutto l’istituto dovrà chiudere per 14 giorni

Queste sono le misure adottate e al momento sembrano funzionare molto bene, dato il basso numero di contagi.

In Danimarca e Norvegia le scuole nel primo e i nidi nel secondo Paese, dopo un periodo di lockdown, sono stati riaperti, e in entrambi i paesi le misure scelte vertono sull’importanza del distanziamento sociale e sull’igiene.

E voi unimamme, che ne pensate? Credete che anche noi seguiremo queste indicazioni? O meglio, saremo in grado? Noi lo speriamo.

