“Il ritorno a scuola e alla normalità per i bambini: cominciare a pensarci si può, anzi si deve”. La proposta delle “Scuole del sole” di Raffaele Iosa.

Raffaele Iosa, autore che vive a Ravenna e che è stato maestro, direttore didattico e ispettore scolastico, ha scritto un testo pieno di spunti interessanti riguardo al rientro dei bambini a scuola e a come il governo potrebbe investire i fondi destinati ai bambini per organizzare delle “scuole del sole” l’estate, che aiuterebbero i bambini a rinascere e a rientrare a scuola a settembre.

Per lunghi mesi i nostri figli sono stati chiusi in casa e come dic l’autore “sono stati attraversati dall’ignoto e invisibile virus e da un bombardamento informativo, …. La noia e la solitudine hanno accompagnato fantasie e pensieri contorti.”

Secondo Iosa quello di cui avranno bisogno i bambini una volta tornati a scuola non è una psicoterapia collettiva del lutto, non hanno bisogno di cure bensi di qualcuno che si prenda cura di loro “rioffrendo loro ottimismo e volontà con un approccio realistico agli eventi del coronavirus”. Secondo l’autore la cosa più importante è offrire loro al più presto un “intervento educativo diffuso di ri-nascita centrato sull’educazione e l’auto educazione, non una terapia ulteriormente isolante”.

E’ questo IL PUNTO della questione secondo l’autore “Bisogna immaginare un progetto speciale di rientro per i bambini… Fatto con la saggezza educativa di eventi di alta normalità sociale, pensata come ricostruzione di fiducia ottimismo voglia di futuro. “ A questo riguardo è molto importante prendere la strada giusta. Tenendo presenti fin da subito alcuni indicatori dice l’autore:

Non possiamo pensare solo alla scuola, l’intera comunità deve andare incontro ai bambini secondo l’autore “Penso che serva un patto educativo territoriale in cui scuola, famiglia, enti locali, società civile, associazioni del tempo libero e di vita della cultura, costruiscono un continuum coordinato di esperienze pratiche da offrire ai bambini per ri-tornare alla vita. Sarebbe pellegrino pensare solo alle classi e ai programmi.” Secondo l’autore è importante valorizzare l’autonomia delle scuole, dobbiamo investire sui nostri figli sono loro il nostro futuro. Deve essere un progetto speciale e a tempo, “non sto quindi pensando ad un sistema permanente di intervento ma esattamente l’opposto, speciale e di emergenza”. L’autore ricorda interventi speciali che sono stati fatti in Italia verso i bambini nel periodo del dopo guerra quando “per merito dell’UDI migliaia di bambini sono stati trasferiti al Nord nelle campagna emiliano-romagnole”. Tre partire da quello che abbiamo vissuto che ha un valore straordinario Secondo l’autore sono accadute cose inattese all’interno della scuola, “molti maestri hanno realizzato una rete di azioni didattiche e relazionali con i loro bambini utilizzando “macchine grasse“ che sono i computer et similia. Hanno cioè abbattuto la distanza costruendo una didattica della vicinanza”. Come spiega l’autore, lo scopo degli insegnanti non è stato “didattico” bensi è stato “ricostruire la relazione educativa, il vedersi e sentirsi, occhio e orecchio amichevoli. Capire che quello è il cuore pedagogico dell’insegnare”. Quattro la nuova dimensione sociale degli insegnanti che è stato un vero e proprio moto secondo l’autore, un fenomeno civico. Molti maestri, si sono mossi per aiutare i loro alunni più in difficoltà. Secondo l’autore questa è una “fase sociale e professionale degli insegnanti che i sociologi possono chiamare di “Stato nascente“, un re-innamoramento del loro mestiere la riscoperta di valori e pratiche cui ormai non si pensava più. Un fenomeno che vale 1000 corsi di formazione, nato dal basso”. Bisogna aiutare i bambini a rinascere e a tornare bambini, questo lo si può fare secondo l’autore aiutando i genitori a ri-staccarsi dai propri figli. Secondo l’autore “ è ora che i bambini tornino bambini, non solo figli. E quindi anche questione sociale di grande importanza sui tempi di vita, lavoro, relazioni di tutti, grandi e piccoli.“

ALCUNE PROPOSTE OPERATIVE DELL’AUTORE:

Iosa suggerisce un approccio che non sia né permissivo né restrittivo “potremmo seguire la filosofia dell’accomodamento ragionevole, fare tutto il possibile nelle condizioni date, puntando a realizzare il massimo di autonomia possibile nei bambini. “

LE SCUOLE DEL SOLE per l’estate: autore parte dal presupposto che da metà giugno si possono creare degli spazi temporali per uscire da casa. A livello climatico l’autore dice che è sicuramente un periodo favorevole per stare fuori. Si potrebbero promuovere e finanziarie delle iniziative da inventare “mescolando i classici CRE estivi, le colonie marine, le scuole estive e le esperienze scout, offrendo ai bambini dai 4 agli 11 anni esperienze di vita sociale in comune, più all’aperto che al chiuso delle scuole.“ Secondo l’autore è importante che i bambini restino la notte a dormire a casa con i genitori ma per il resto sarebbe bene portarli in montagna o al mare agli stabilimenti balneari. In queste scuole, chiamate dall’autore “scuole del sole“, dovrebbero essere inserite anche le maestre, quelle vere, quelle che i bambini di solito hanno a scuola in modo da poter ristabilire la relazione con i propri bambini, basta qualche turno settimanale. Secondo l’autore “l’esperienza italiana sui centri estivi è incredibile non serve inventare strane cose ma solo inserire qualche ora di scuola buona per rifarsi muscoli della mente e stare finalmente assieme. Bambini e bambine, educatori, animatori, e insegnanti a fare comunità educativa”.

A detta dell’autore che si rende benissimo conto delle difficoltà di realizzare tutto questo “l’emergenza richiede di andare oltre le abitudini, dura solo quest’estate torrida di emozioni. Non mi sembrerebbe scandaloso pagare di più le insegnanti, lasciare a forme di volontariato l’adesione, ma indispensabile che le insegnanti siano quelli vere della normalità, non surrogati supplenti, altrimenti non funziona”. A detta dell’autore che si rende benissimo conto delle difficoltà per poter realizzare tutto questo lo stesso vale per gli educatori che ne esistono già a scuola e seguono gli alunni con disabilità. Di solito queste figure secondo l’autore, sbarcano il lunario promuovendo CRE estivi. “Potrebbero essere loro il perno organizzativo delle settimane delle “scuole del sole”. Ma assieme alle insegnanti, in un ruolo quasi rovesciato, si creerebbero alleanze professionali molto intriganti anche per il ritorno a scuola.“

È importante per l’autore dimenticare il computer e tornare alla manovalenza è questo di cui ha bisogno la rinascita “serve una pausa piena di corpi”. Secondo l’autore servirebbe molto anche ai genitori la scuola del sole visto che non è un periodo economicamente felice per programmare le ferie fuori casa.

L’autore vorrebbe che il decreto desse una valenza giuridica ed economica a questa idea e che il territorio si impegnasse nella progettazione e la realizzazione mescolando le risorse dell’ente locale, della scuola, della società civile e dell’associazionismo. Se ci dovessero essere difficoltà a realizzare queste scuole del sole si potrebbe pensare anche a delle:

VERSIONI PARALLELE: Partendo da questa idea delle scuole del sole come dice l’autore si possono “immaginare 1000 altre variabili operative.“. Si potrebbero anche utilizzare colonie in disuso e i bambini potrebbero fare solo due settimane invece di 2 mesi, i più grandi potrebbero fare solo lo sport e in questo caso ci potrebbe essere un’offerta anche per i ragazzi delle scuole medie. Comunque tutto questo favorirebbe un ritorno a scuola meno ansioso.

PER QUANTO RIGUARDA IL RITORNO A SCUOLA A SETTEMBRE, l’autore si è soffermato solo sulle ipotesi in cui sia possibile un rientro a scuola:

-opzione più Favorevole regole di sicurezza medio basse: in questo caso l’autore immagina un periodo trimestrale nel quale è importante che le insegnanti presenti siano quelle dei bambini.

la sezione viene divisa in due.

oppure un mescolamento in tre gruppi di classe parallele.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia si possono fare più facilmente dei turni pomeridiani. In questo caso ovviamente quel che è necessario sono le risorse. Riuscire a realizzare tutto questo può essere difficile se mancano gli spazi. In questo caso secondo l’autore si potrebbero utilizzare anche spazi all’aperto come le biblioteche, le palestre, piscine e le parrocchie. “Dunque spazi non perché la scuola è piccola, ma spazi perché la scuola si apre e sa usare il territorio come una scuola aperta con opportunità educative e didattiche che spesso nella scuola tradizionale si fa solo con lo sport o nello stile da gite scolastiche.“

-Opzione nel caso i vincoli di sicurezza siano maggiori:

Nel caso si abbia la necessità di un maggior diradamento, sia del numero di persone che di orari è necessario secondo l’autore:

dare priorità a quei bambini che per condizione sociale di disabilità

ricordare che a settembre 2020 arrivano anche i bambini nuovi

mix tra didattica in presenza e didattica a distanza, in questo caso meglio programmata

realizzare azioni di esperienze educatorie vive fuori/scuola

garantire il massimo di organici, armonicità e regolarità nelle settimane. Routine

Per tutte le sue PROPOSTE OPERATIVE, l’autore di questa interessantissima proposta Raffaele Iosa, immagina una presenza a livello territoriale forte tra LA SCUOLA E GLI ENTI LOCALI, I SERVIZI DEL TERRITORIO, L’ASSOCIAZIONISMO ecc. Come dice l’autore “anche questa è una novità significativa ma imprescindibile. Lasciare la scuola da sola a gestirsi rientro sarebbe un vulnus educativo che pagherebbero i bambini e le famiglie”.

E voi unimamme cosa ne pensate riguardo le considerazioni dell’autore per il rientro a scuola dei nostri figli? Vi piace la sua idea sulle “scuole del sole”?

