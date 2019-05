La Duchessa di cambridge ha ideato un giardino in occasione di una manifestazione. I suoi figli si sono divertiti a trascorrere del tempo nella natura.

Kate Middleton ha sempre dichiarato l’importanza per lei e suo marito William di trascorrere del tempo con la propria famiglia: “Trascorrere tempo di qualità insieme è un aspetto importante della vita di famiglia e per me, come madre, i momenti che più amo sono i momenti più semplici come giocare all’aperto”. La duchessa ha tre figli, George di quasi 6 anni, Charlotte, che da poco ha compiuto 4 anni ed il piccolo Louis di un anno.

La Duchessa ha sempre amato la natura e stare all’aperto. Proprio per questo ha deciso di trascorrere con la sua famiglia alcune ore al Chelsea Flower Show per giocare nel giardino che lei stessa ha ideato. Un luogo pensato proprio per vivere dei momenti a contatto con la natura.

Back to Nature: il giardino ideato da Kate Middleton per la sua famiglia

La Duchessa di Cambridge ha in collaborazione con l’architetto Davies White, ha inventato un suo giardino dal titolo RHS Back to Nature Garden. Ha collaborato anche con l’architetto Andree Davies proprio per l’edizione del 2019 del Chelsea Flower Show. Una manifestazione importante per quanto riguarda l’esposizione di fiori in Gran Bretagna.

Il giardino ideato da Kate si propone di risvegliare negli adulti il senso di meraviglia che provavano da piccoli davanti alla natura, come si legge in una nota di palazzo, ma anche di innescare questa passione nelle nuove generazioni.

I primi a godersi il giardino sono stati i figli di Kate e William. I bambini si sono divertiti molto a trascorrere del tempo a contatto con la natura, come mostrano le foto pubblicate sul profilo Instagram di Kensington Palace.

Una piccola casa su un albero, un ponte che attraversa un ruscello e un’altalena: sono gli elementi principali di Back to Nature. Dalle foto, che come riportato da Vanity Fair, che sono state scattate dal fotografo Matt Porteous, si vedono i principini più grandi che si bagnano i piedi nel ruscello.

Louis che cammina velocemente verso il fotografo con un paio di pantaloncini a righine rosse e bianche e poi che si diverte insieme al padre su di un’altalena.

Sulla stessa altalena è stata fotografata la sorellina e mamma Kate che si divertono a dondolarsi.

Per la Middleton la vita a contatto con la natura è fondamentale, lo ha detto anche presentando questo suo progetto: “Negli ultimi anni ho focalizzato molto del mio lavoro sui primi anni di vita, e su quanto siano strumentali per quelli a venire. Credo che trascorrere del tempo all’aperto quando siamo giovani possa giocare un ruolo nel porre le basi perché i bambini diventino adulti felici e in buona salute. Sento davvero che la natura e l’essere interattivi all’aria aperta hanno enormi benefici sul nostro benessere fisico e mentale, in particolare per i bambini piccoli. Il RHSChelsea Back to Nature Garden è un luogo naturale e creativo in cui giocare”.

Il Daily Mail, ha riportato quello che una fonte vicino alla famiglia ha raccontato: “I bambini sono stati coinvolti in ogni fase del progetto e la duchessa non vedeva l’ora di vedere il risultato finale. Il loro compito è stato quello di raccogliere foglie e muschio, che sono stati utilizzati nella creazione”.

Inoltre Kate, spera che il giardino possa rappresentare un luogo di divertimento: “Spero davvero che questo bosco che abbiamo creato, in un’enorme collaborazione, ispira davvero famiglie, bambini e comunità per uscire, godersi la natura e la vita all’aria aperta e trascorrere del tempo insieme”.

Kate insieme ai suoi figli trascorre molto tempo nella tenuta di campagna nel Norfolk dono di nozze della regina Elisabetta II, Anmer Hall. I Cambridge vi si rifugiano appena la scuola dei piccoli e gli impegni istituzionali lo consentono, ma non è raro nemmeno incontrarli nei giardini di Kensington Palace.

Voi unimamme sapevate di questo particolare giardino ideato dalla duchessa Kate Middleton? Cosa ne pensate?