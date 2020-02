Dei ladri senza scrupoli rubano il passeggino di una bambina disabile. I genitori lanciano un appello ed in tanti si offrono di aiutare la famiglia.

La famiglia di una bambina disabile ha denunciato il furto di un oggetto che serve alla figlia, ma che purtroppo qualcuno ha deciso di sottrargli. I genitori hanno lanciato un appello ed in tanti si sono attivati per andare in soccorso alla famiglia.

Rubano passeggino bambina disabile: l’appello dei genitori: “Siamo disperati. Aiutateci”

Palermo Today ha riportato un appello di una coppia di genitori di una bambina disabile alla quale è stato rubato il passeggino che le consentiva di muoversi: “Siamo disperati. Senza quello non può uscire, non posso portarla a fare una passeggiata all’aria aperta”. Come fanno sempre hanno lasciato il passeggino, siccome è molto pesante da sollevare ed ingombrante, legato con una catena nell’androne del palazzo dove vivono, in via Rocco Jemma.

Purtroppo, il passeggino è stato portato via ed il furto ha provocato numerosi disagi: “Per nostra figlia quello non è un semplice passeggino, ma un mezzo di trasporto. Senza quello non può uscire, non posso portarla a fare una passeggiata all’aria aperta, non può godersi le belle giornate di sole di questi giorni. Siamo disperati“. I genitori della piccola non hanno la disponibilità economica tale da potersi permettere di acquistare una nuova carrozzina e dovranno attendere qualche mese prima che l’Asp concluda la pratica per il nuovo acquisto: “Ma il prezzo più alto lo sta pagando nostra figlia. Siamo disperati. I passeggini che abbiamo a disposizione, sono per bambini piccoli, non sono utilizzabili. Speriamo di cuore che venga ritrovato“. La coppia ha chiesto l’aiuto di chiunque sia a conoscenza di qualche informazione: “Chiunque avvisti il passeggino e lo riconosca, per favore non esiti a sollecitare le forze dell’ordine per farcelo riavere“.

A seguito della divulgazione dell’appello, in tanti si sono offerti di aiutare concretamente la famiglia in difficoltà. Il passeggino non è stato ancora ritrovato, ma uno zio della piccola ha fatto sapere che: “La situazione si è risolta al meglio, il direttore della sanitaria che fornisce questi tipi di passeggini si è offerto di darne subito un altro alla famiglia. Grazie comunque davvero a tutti della vostra gentilezza nei riguardi della piccola, sono contento che almeno esistono anche persone di cuore pronte sin da subito ad aiutare senza battere ciglio“.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa vicenda? E’ mai possibile che si possa arrivare al punto di rubare il passeggino di una bambina per di più disabile?

