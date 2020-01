Un papà ha realizzato il desiderio di sua figlia disabile ed è felice per lei. Il video postato sui social network è diventato virale.

Un padre ha voluto accentare il desiderio della figlia di poter giocare con una console di videogiochi come tutti i suoi amici. La bambina è disabile ed il papà, recuperando i pezzi da eBay, le ha costruito con controller apposta per lei. Il video ha ricevuto migliaia di commenti e di visualizzazioni e sta facendo il giro del mondo con l’hashtag #accessibility.

Papà felice per la figlia disabile: le ha costruito un controller tutto per lei

Ava è una bambina di 9 anni del Jersey, Regno Unito, affetta da paresi spastica ereditaria che le impediva di giocare con la Nintendo Switch come i suoi amici fanno. La console è portatile e la bambina non riusciva ad usare i tasti. Il papà ha deciso di costruire un controller fai da te cercando i pezzi su eBay e spendendo 110 sterline: “Finito! Ora Ava può giocare con i suoi amici”, ha twittato Rory Steel.

Nel video che avuto molte condivisioni, si vede Ava mentre prova la plancia con due joystick e vari pulsanti illuminati durante una partita a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ora la bambina può a giocare con Nintendo Switch direttamente dalla sua sedia a rotelle. È stata lei stessa a proporre al padre l’idea del controller dopo aver visto cose simili in video on line.

Immediatamente ha giocato anche il fratellino, anche lui malato, come riportato dalla BBC. Steel, che si autodefinisce uno “smanettone” dice di aver realizzato il controller per Ava in un fine settimana di “fai-da-te”, anche grazie all’aiuto del fratellino di 5 anni che nel video compare alle spalle della sorella e con lei condivide la malattia.

Più di 11 mila i retweet e 38 mila i like sul filmato condiviso con l’hashtag #accessibility. Sono tantissimi i commenti di apprezzamento, ma anche quelli di persone che chiedono consigli tecnici su come realizzare il controller casalingo.

Il papà di Ava risponde alle domande raccontando come ha effettuato l’assemblaggio e che presto metterà on line le istruzioni per replicare la sua idea. Inoltre racconta dei problemi che sua figlia si trova ad affrontare ogni giorno, a causa della rara malattia invalidante (Pse) che le impedisce i movimenti e la costringe sulla sedia a rotelle. Il progetto del controller è stato visto anche da Bryce Johnson, capo dell’Inclusive Tech Lab di Microsoft e creatore del controller XBox.

Voi unimamme cosa ne pensate del gesto del papà?

