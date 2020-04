“Se ti abbraccio non aver paura”: il film di Franco e Andrea in esclusiva ma per poche ore | VIDEO

Da oggi, ma solo per 36 ore, sarà possibile vedere il film documentario di Andrea a suo padre Franco gratuitamente: “Se ti abbraccio non aver paura”.

Il nuovo film documentario che sarebbe dovuto uscire oggi per la Giornata Mondiale sul’Autismo, verrà mandato in anteprima online. Il regista ha commentato: “L’ho dedicato a “tutti quelli che non si arrendono“, è questa la lezione di Franco e Andrea”.

“Se ti abbraccio non aver paura”: il nuovo film documentario sull’autismo, ma non solo

Oggi, su youtube, per un giorno, fino alla mezzanotte del 3 aprile, c’è la premiere del docufilm “SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA”, il link diretto. Il viaggio racconta di Andrea e Franco in Marocco. Un viaggio on the road, in sella a una moto, dall’Italia al Marocco, un nuovo film sull’autismo e sulla paternità. Come riportato da Vita, il film sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche proprio in occasione della Giornata Mondiale sull’autismo, ma la situazione di emergenza sanitaria ha reso impossibile l’evento.

Il regista e produttore, Niccolò Maria Pagani, racconta il film: “Prima di essere un film sull’autismo, Se ti abbraccio non aver paura è il racconto del legame profondo di un padre e un figlio. Viaggiare con Franco e Andrea è stato fonte di grandissima ispirazione, per l’immensa forza che riescono a trasmettere anche nelle situazioni più difficili da affrontare. Oggi ci sembrava doveroso, nel nostro piccolo, provare a fare anche noi qualcosa per la comunità, in questo momento di difficoltà”.

Anche Franco Antonello ha commentato il film: “Il viaggio in Marocco è stato una stupenda e imprevedibile odissea, causa pioggia continua e due uragani incontrati, ma questo ha reso tutto più vero e reale, con le difficoltà, la tensione e la stanchezza che situazioni così ti propongono. Non è stata una vacanza, ma un viaggio vero, di quelli che segnano il carattere. Il docufilm che ne è uscito è poco studiato e molto reale, non un viaggio “da guardare” ma “da vivere”, in sella con noi, dentro fino al collo. In mezzo a tutto questo, la sicurezza di avere una grande moto e di una troupe che ci dava conforto e motivazione ci hanno aiutato davvero tanto. Stavolta, senza questi due importanti elementi saremmo tornati a casa prima senza aver raggiunto il traguardo!”.

