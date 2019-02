A marzo arriva la settimana dei musei.

Si tratta di un’iniziativa pensata da Alberto Bonisoli, Ministro dei Beni Culturali. L’iniziativa si colloca in un periodo di bassa per musei e operatori turistici. In questo modo quindi si dovrebbe invogliare il pubblico.

Tra poco al via la settimana dei musei

Sono coinvolti tutti i musei statali che saranno aperti dal 5 al 10 marzo con orario straordinario. Il programma di attività gratuite è molto vasto.

A Napoli partecipano all’iniziativa gli scavi archeologici di Ercolano, a Pavia invece sarà visitabile la Biblioteca universitaria, mentre si svolgeranno diverse iniziative in Liguria e Veneto.

Per condividere l’esperienza si potrà usare l’hashtag: #SettimanaDeiMusei.

Come accennavamo la Settimana dei Musei è stata fortemente voluta dal Ministro Bonisoli. Con la sua riforma saranno 20 i giorni all’anno gratis nei musei, oltre alla settimana dedicata ci saranno altre 8 giornate scelte dai direttori dei musei autonomi e dai poli regionali e altre 6 in concomitanza con le prime domeniche del mese da ottobre a marzo.

Inoltre per i ragazzi tra 18 e 25 anni il biglietto è ridotto a 2 Euro.

Unimamme, per ulteriori informazioni su questo evento tenete d’occhio il Mibac!!