Per fare la spesa in sicurezza durante l’emergenza è importante seguire delle regole per la nostra e l’altrui sicurezza. Ecco dei consigli degli esperti.

In questo periodo difficile legato all’emergenza, c’è l’obbligo di rimanere tutti a casa per evitare il contagio. Si può uscire solo per lavoro, per motivi di salute e per andare a fare la spesa. Anche quando si va a fare la spesa è importante avere dei comportamenti utili e necessari a finché non ci sia il contagio con altre persone. L’Istituto Superiore della Sanità ha dato sei semplici, ma efficaci consigli su come comportarsi quando ci si deve recare ai supermercati per fare la spesa.

Ecco come fare la spesa in sicurezza durante l’emergenza: i consigli degli esperti

Gli esperti dell’ISS hanno messo appunto un vademecum che è molto utile per sapere come bisogna comportarsi quando si va a fare la spesa, mentre la si fa e quando la si fa e quando si torna a casa.

Ecco cosa fare:

• Indossare i guanti: è importate usarli, ma è bene ricordarsi che in nessun modo sostituiscono la corretta igiene delle mani che deve avvenire con un lavaggio accurato e per almeno 60 secondi. E’ bene cambiarli ogni volta che si sporcano e ricordarsi di non toccare la bocca, il naso e gli occhi quando li si indossa. Eliminarli, nell’indifferenziata, quando si finisce di fare la spesa e non riusarli.

• Mantenere le distanze di sicurezza: tenersi sempre ad almeno un metro di distanza dalle altre persone anche quando si è in fila alla cassa. Mantenere le distanze anche dai commessi e dai cassieri.

• Quando si torna a casa: è bene lavarsi le mani in modo accurato ed assicurare a casa una corretta igiene degli ambienti, come riportato anche da SkyTgcom. Se si ha acquistato la frutta e la verdura, gli esperti, consigliano di lavarla anche se questi prodotti sono considerati “a basso rischio di trasmissione”. E’ bene maneggiare la frutta e la verdura con i guanti forniti dal supermercato.

• Procedure per il personale: anche chi lavora nei supermercati e nei negozi alimentari devono rispettare tutte le norme igieniche indicate, tra cui usare guanti e mascherine che devono essere cambiati e smaltiti secondo le procedure. Devono far rispettare le distanze di sicurezza ai clienti controllando gli ingressi e facendo rispettare le file.

Gli esperti danno un’importante indicazione: “Il virus rimane attaccato alle superfici delle confezioni dei prodotti?”. La risposta è che può sopravvivere da qualche ora a qualche giorno se le superfici non vengono pulite o disinfettate o non sono esposte a sole e pioggia, ma è molto sensibile ai disinfettanti a base di cloro e alcol. Dunque pulirle e disinfettarle, una volta giunti a casa, può essere una buona idea. Resta comunque il fatto che “il nuovo coronavirus si trasmette attraverso le goccioline o per contatto attraverso le mani, quindi la cosa fondamentale è rispettare le norme igieniche per le mani e il distanziamento”.

Voi unimamme seguite i consigli per fare la spesa in sicurezza?

