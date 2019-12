Terremoto in provincia di Firenze: epicentro tra Scarperia e Barberino del Mugello. Scuole chiuse, edifici lesionati e tanta gente in strada.

Diverse le scosse avvertite nella notte e che continuano anche nella mattinata. La più importante si è avuta alle 4:37 della notte di magnitudo Mw 4,5 a 4 km N Scarperia e San Piero (FI) con una profondità di 9 km, si legge sul sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

E’ subito scattato l’allarme con persone scese in strade che hanno cercato riparo in auto per via della pioggia. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco.

Scuole chiuse dopo il terremoto in provincia di Firenze

Diversi gli edifici lesionati in zona Mugello e in molti comuni è stata disposta la chiusura delle scuole. Ecco la lista aggiornata al momento:

Barberino del Mugello,

Scarperia,

San Piero,

Vicchio,

Marradi,

Dicomano,

Vaglia,

Vernio,

Marradi

Borgo San Lorenzo.

Anche il traffico ferroviario è stato sospeso nel nodo di Firenze: traffico regionale e alta velocità bloccati per verifiche tecniche. La Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che dalle “4.35 il traffico ferroviario sulle seguenti linee AV Bologna – Firenze, Bologna – Prato convenzionale, Prato – Pistoia, Porretta Terme – Pistoia, Firenze – Empoli, Firenze – Faenza, Firenze – Arezzo convenzionale e sulla direttissima Firenze – Roma fra Firenze e Valdarno, è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di RFI” e che è in corso la riprogrammazione dei servizi di trasporto.

Tanta la paura, è comprensibile. Non si è mai preparati al terremoto, anche se bisogna esserlo.

E voi unimamme, avete sentito le scosse?