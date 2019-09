Una donna inglese ha partorito due coppie di gemelli eterozigoti in due anni. I genitori sono rimasti sorpresi la prima ed anche la seconda volta.

Due gravidanze gemellari in due anni, questo è quello che è successo ad una giovane coppia di Manchester in Inghilterra.

I due genitori sono felici dei loro quattro figli ed adesso pensano a risparmiare per comprare una macchina ed un appartamento più grande.

Due coppie di due gemelli in due anni: la storia di una giovane coppia inglese

Shauna Copple e Josh Fell sono diventati genitori nel novembre del 2017 di due gemelli eterozigoti, Amelia-Rose e Maison, di quasi tre chili ciascuno. Sono rimasti sbalorditi, quando i medici gli hanno detto che avrebbero avuto due gemelli anche perché non hanno in famiglia dei gemelli.

Shauna ha 20 anni e Josh ha 22 anni sono due giovani ragazzi che amano la vita. Le sorpreso per loro non sono ancora finite, dopo soli 21 mesi Shauna ha scoperto che era di nuovo incinta.

La scorsa settimana, Shauna ha dato alla luce altre due gemelle eterozigote: Isla e Darcie. Per fortuna anche le ultime due arrivate in famiglia sono sane e dopo pochi giorni sono tornate a casa.

Le nuove arrivate sono state presentate ai loro fratellini ed adesso la vita dei genitori è ancora più ricca di amore, ma anche di impegni e responsabilità.

Shauna, come riportato dal The Mirror, ha detto che adesso non c’è abbastanza spazio per tutti nella casa con tre camere da letto della madre dove vive insieme alla sua numerosa famiglia. Inoltre devono anche risparmiare per potersi permettere una macchina più grande: “È l’auto di cui siamo più preoccupati, attualmente io ho una quattro posti assolutamente inutile e Josh ha una cinque posti. Dovremo risparmiare e comprare una sette posti per tutti noi, potere usare la macchina tutti insieme”.

La coppia è insieme da cinque anni ed ha ribadito che nelle loro famiglie di origine nessuno aveva partorito dei gemelli: “Non ci sono gemelli nella famiglia di cui noi siamo a conoscenza, quindi è stata una grande sorpresa quando l’abbiamo scoperto la prima volta. Con i primi due, tutti dicevano che sarebbe stato difficile, ma non è stato così difficile come pensavamo”.

Poi continua a raccontare Shauna: “Sono rimasta di nuovo incinta e alla prima ecografia ci hanno detto che avremmo avuto di nuovo due gemelli, è stato uno shock ancora più grande”. I giovani genitori pensavo che questa volta avrebbero avuto un solo bambino, ma così non è stato e sono rimasti molto sorpresi della notizia.

Il SSN afferma che circa 12.000 coppie di gemelli nascono nel Regno Unito ogni anno ed esiste circa una probabilità da 112 a una gravidanza di avere gemelli eterozigoti.

Secondo Jane Denton, direttrice della Multiple Births Foundation, una donna che ha già una coppia di gemelli eterozigoti ha più probabilità di avere un’altra coppia di gemelli rispetto a una donna che non l’ha avuti, circa quattro volte più probabile.

Le probabilità che Shauna avesse due serie di gemelli non identici, quindi, erano circa 3.136 a uno.

Voi unimamme conoscete altre storie come quelle vissute da Shauna Copple e Josh Fell? Cosa ne pensate di questa numerosa famiglia?