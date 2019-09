Medjugorje, ultimo messaggio di oggi 25 settembre 2019: milioni di fedeli che credono alle apparizioni della Madonna a Medjugorje in Bosnia Erzegovina.

Dal 1981 Medjugorje è diventato un luogo di pellegrinaggio tra i più visitati al mondo. Il 25 settembre viene diffuso in varie lingue il messaggio pubblico alla veggente Marija Pavlovic.

I messaggi sono sempre un invito all’amore e alla preghiera.

Messaggio Medjugorje del 25 settembre 2019

Qui sotto potrete leggere il messaggio di oggi:

Di seguito vi riproponiamo anche l’ultimo messaggio, del 25 settembre scorso.

“Cari figli! Anche la natura vi offre i segni del suo amore attraverso i frutti che vi dona. Anche voi, con la mia venuta, avete ricevuto l’abbondanza dei doni e dei frutti. Figlioli, quanto avete risposto alla mia chiamata, Dio sa.

Io vi invito: Non è tardi, decidetevi per la santità e per la vita con Dio nella grazia e nella pace! Dio vi benedirà e vi darà il centuplo, se confidate in Lui.

Grazie per aver risposto alla mia chiamata”

E voi unimamme ci credete?