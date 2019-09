Un bimbo ha preso il Virus respiratorio sinciziale umano a causa di un bacio e ha rischiato la vita, la sua mamma ha lanciato un appello.

Unimamme, oggi condividiamo con voi la storia di un bimbo per farvi riflettere sui pericoli di un’abitudine che potrebbe mettere in serio pericolo la vita dei più piccini.

BImbo corre un grave rischio per un bacio

Ariana DiGrigorio ha lanciato un accorato appello su Facebook dopo che il figlio AJ (Antonio Jr.) ha rischiato di morire per aver preso il virus respiratorio sinciziale umano.

La donna ha poi appreso che il figlio aveva preso il virus da qualche visitatore.

Questo virus, negli adulti, causa lievi sintomi da influenza, ma per i bambini e le persone anziane può essere pericolosa.

Secondo il Centers for Disease Control and Prevention l’RSV (l’abbreviazione del virus) è la causa principale di bronchiolite e polmonite nei bimbi sottp un anno negli Usa.

Per fortuna la mamma di Aj ha capito subito che c’era qualcosa che non andava. “Era il modo in cui respirava, solo a vederlo capivo che c’era qualcosa di sbagliato”.

Inizialmente il test è risultato negativo per il RSV e così il bimbo è stato rimandato a casa. I sintomi di Aj peggioravano.

Dopo un secondo viaggio al pronto soccorso la sconvolgente verità: AJ era positivo al virus.

Il piccolo ha trascorso 6 giorni nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Di solito, però, sono i bimbi più piccoli ad esserne colpiti, suo figlio è stato un’eccezione.

AJ si è ripreso, ma ci sono state conseguenze sulla sua salute.

Deve vedere uno pneumologo ogni 4 mesi. Dopo tutta la vicenda la donna ha deciso di lanciare un appello su Facebook:

“Questa è la stagione del virus respiratorio sinciziale umano- Adulti siete contagiosi sino a 24 ore prima di iniziare a mostrare i sintomi! Per favore tenete i vostri baci e il vostro respiro lontano dal volto dei bambini, dalle mani e dai piedi.

Non siate la ragione per cui questo bambini finisce in ospedale (o muore) solo perché “il bimbo era così tenero che dovevo baciarlo”,

è super imbarazzante come genitore dover dire a qualcuno (specialmente un membro della famiglia o un amico) di stare lontano dal bambino. Inoltre è molto difficile fermare qualcuno dal baciare dopo che si sono già avvicinati per farlo.

Inoltre, se siete malati, per favore state a casa. Quella che può essere un’infezione sinusale per voi o un’allergia può diventare una malattia che mette a rischio la vita del bambino.

Non siate egoisti, non baciate i bambini, non ne vale la pena”.

Flashback di AJ Hospital 8 mesi con il virus respiratorio sinciziale umano.”

Unimamme, cosa ne pensate del suo appello?

Sapevate di questo pericolo?

Noi vogliamo aiutarvi ad essere più consapevoli e proteggere i propri piccoli.