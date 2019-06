Bode Miller mostra un video del figlio di 8 mesi capace di galleggiare.

Unimamme, solo pochi mesi fa vi davamo l’annuncio della nascita del piccolo Easton Vaughn Rek, l’ultimo figlio del campione di sci Bode Miller e di sua moglie Morgan Beck, giocatrice di pallavolo.

L’ultimo figlio di Bode Miller sa già nuotare: il video

Ora il piccino ha 8 mesi e ha imparato a nuotare. Bode Miller ha voluto condividere sul suo account Instagram questa novità. Il figlio, gettato in acqua, si gira e rimane a galla.

“Un bambino di 8 mesi potrebbe salvarsi se cadesse in acqua, ci credete? Sono così fiero del mio piccoletto per il suo duro lavoro. Questo è il risultato di 10 minuti in acqua al giorno dal 22 di aprile. Le lezioni di sopravvivenza in acqua non andrebbero trascurate”.

L’anno scorso Bode Miller e sua moglie Megan avevano perso la loro figlia più piccola, Emeline, affogata nella piscina di un vicino in un breve momento in cui non era sorvegliata.

I suoi genitori avevano poi rilasciato una toccante intervista in cui ricordavano che un bambino piccolo può annegare in soli 30 secondi e che l’annegamento è la prima causa di morte per bambini tra 1 e 4 anni.

“Prego Dio che nessun genitore debba provare un dolore come il nostro” aveva scritto all’epoca mamma Megan sui social.

Easton, a pochi mesi, sa già nuotare e questo sicuramente rende più sereni i suoi genitori.

Unimamme, cosa ne pensate di questo bel video?

I vostri figli sanno già nuotare? Conoscevate l’esistenza di corsi per neonati?