Il Ministro della giustizia olandese vuole mettere al bando un manuale dedicato ai pedofili.

Unimamme, forse non ci crederete ma in Olanda circola un manuale dedicato ai pedofili con consigli su come irretire bambini e non farsi arrestare.

Libro per pedofili disponibile per tutti

Il Ministro della Giustizia e della Sicurezza Olandese Ferdinand Grapperhaus, insieme all’associazione Strijd tegen Misbruik ora vuole mettere al bando questo manuale.

Il libro è disponibile nel dark web da 10 anni e, nel frattempo, è stato condiviso su chat, forum per pedofili e aggiornato con nuovi consigli.

Nonostante gli sforzi sembra che il manuale non possa essere messo al bando perché non contiene materiale criminale. Le autorità lo ritengono pericoloso, ma il possesso e la distribuzione non sono illegali, un po’ come i manuali per creare bombe.

Nel manuale c’è scritto nel dettaglio come ottenere la fiducia di un bambino. Contiene frasi pronte all’uso e tecniche di ricompensa per far mantenere i segreti ai bambini.

Sempre nel libro viene descritto come pulire dopo aver abusato di un bambino, in modo che il dna del pedofilo non risulti sul bambino e nell’ambiente. Inoltre vi sono suggerimenti su come archiviare in sicurezza foto sul proprio pc. Infine ci sono anche consigli sull’abuso.

L’idea di metere al bando il manuale trova l’approvazione delle varie parti politiche.

“Anche a leggere solo il sommario ti dà i brividi, è orribile, dovrebbe essere proibito” ha aggiunto la parlamentare Madeleine van Toorenburg.

Il Ministro della Giustizia ha promesso di indagare se il possesso del manuale possa essere vietato. Per inciso il libro è molto diffuso in Germania.

Il Ministro della Giustizia inoltr punta a far vergognare le aziende che condividono il libro. Secondo lui il manuale contrasta i diritti fondamentali dei bambini.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto raccontato su Nl Times?

Cosa fareste se un libro simile fosse pubblicato in Italia?

Leggi anche > Moglie e marito pedofili violentavano bambini e neonati – FOTO