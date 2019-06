Victor Angulo,un unidicenne peruviano che studiava sotto un lampione, ha ricevuto aiuto.

Víctor Martín Angulo Córdoba è un ragazzino di 11 anni che vive a Moche, nel Nor del Perù e vive in condizioni davvero difficili.

un ragazzino povero riceve aiuto da un generoso filantropo

Di recente, un filmato che lo vede studiare sotto un lampione per avere abbastanza luce è diventato virale.

A riprenderlo sono state le telecamere di sicurezza, le immagini hanno poi fatto il giro del mondo commuovendo tutti.

I media si sono concentrati su questom ragazzino scoprendo che la sua casa è in rovina, che non ha luce elettrica nella sua abitazione, che la sua mamma è disoccupata e che non possono permettersi di meglio.

Anche se povero, Victor non vuole rinunciare allo studio e per questo si serve della luce di un lampione. La sua mamma conferma che il figlio ci tiene molto alla scuola.

La vicenda di questo volonteroso ragazzo si è diffusa a tal punto dal raggiungere perfino il Bahrein, per la precisione un noto filantropo di nome Yaqoob Yusuf Ahmed Mubara che ha preso a cuore la sorte del ragazzino decidendo di aiutare la sua famiglia.

Così, Yaqoob Yusuf Ahmed Mubara ha promesso di pagare per la ricostruzione della casa del ragazzo, ha aiutato la sua mamma a trovare un lavoro e contribuirà anche alle migliorie per la scuola del bambino.

Victor si è rivolto così a Mubara: “grazie per l’aiuto che ci stai dando, grazie mille per aiutarci a ricostruire la nostra scuola, per permetterci di continuare a studiare“.

Per questo ragazzo si è mobilitato anche il sindaco della cittadina in cui vive Victor, Arturo Fernández Bazán, che ha promesso di assicurare il servizio di elettricità nella casa del bambino.

Sempre il Comune di appartenenza gli elargirà materiale scolastico e presto gli sarà garantito il servizio bus per portarlo a scuola.

Il sogno di Victor è quello di diventare un poliziotto, vuole poter studiare e lottare contro la criminalità.

La mamma del ragazzino, Rosa, commenta: “continuo a chiedermi: com’è possibile che una persona dall’altra parte del mondo sia venuta a conoscenza di questa storia?”.

Unimamme, cosa ne pensate di questo filmato diventato virale e della storia di Victor raccontata su Tubarco?

leggi anche > Un bimbo fa i compiti sotto la luce di un lampione: la sua storia commuove FOTO