Da un po’ di tempo su alcuni account free vax di Facebook circola insistentemente l’immagine di una bimba operata alla testa. Le immagini sono legate all’assunzione di vitamina K.

Fake news sui vaccini: la storia

Su Open è stata svolta un’accurata indagine per scoprire a chi risalgano esattamente queste immagini scoprendo che sono comparse, per la prima volta, sulla pagina Facebook di Nick Catone, nel settembre del 2018.

L’anno prima questo atleta campione di arti marziali, aveva perso il figlio di nome Nicholas che aveva solo due anni. Catone ha sempre sostenuto che la causa della morte del figlio sia da attribuire ai vaccini. Il piccino era morto 17 giorni dopo la somministrazione del vaccino, ma l’autopsia sul corpo del bimbo non ha mai stabilito un legame.

Catone quindi pubblicò la foto di questa bimba riportando la testimonianza della madre secondo cui la figlia sarebbe stata danneggiata dal vaccino DtaP (contro tetano, pertosse e rosolia).

La piccina sarebbe stata sana prima della vaccinazione. «Non ha ricevuto vaccinazioni oltre alla gengivale e alla vitamina k» aveva scritto lo sportivo.

La vitamina K però non c’entrerebbe niente. Quindi i sospetti su quanto accaduto alla bimba ricadono sui vaccini.

Dopo i primi sintomi manifestati dalla piccina le venne diagnosticato uno spasmo infantile. Quando la madre chiese al neurologo se ci fosse un legame con il vaccino il medico, naturalmente, negò tutto.

Successivamente le condizioni della bimba peggiorarono, nel frattempo la madre scoprì che il vaccino DTaP può avere, tra gli effetti collaterali, lo spasmo infantile.

La mamma sottopose la figlia a chirurgia cerebrale, un’operazione svolta quando la piccola aveva 9 mesi.

L’immagine diffusa dall’atleta Catone risale quindi a quando questa bimba aveva già 2 anni e mezzo.

Infine bisogna fare chiarezza sulla vitamina K. Secondo i no vax la vitamina K1 causerebbe danni ai bambini.

i genitori contrari ai vaccini sostengono: “ecco cosa contiene la viramina K1 che proponano ai bambini appena nati, spesso all’indaputa dei genitori…! […] Medicina criminale : Qualcuno spieghi l’utilità di iniettare ai neonati, 30 secondi dopo il parto, la pericolosa ed inutile vitamina K”.

Di nuovo è necessario sottolineare che la vitamina K1 viene prescritta ai neonati in caso di carenza. Non ricorrere all’integrazione mette a richio i piccoli per un’emorragia da deficit da vitamina K1.

Si tratta di una vitamina che viene integrata giornalmente nel nostro organismo, di grande importanza e la cui sicurezza sulla sua assunzione è indubbia.

