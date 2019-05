Una donna ha scoperto di avere 6 fratelli grazie a Facebook.

Non succede tutti i giorni di scoprire di avere non solo un fratello segreto, ma ben 6, tra fratelli e sorelle, rimasti sconosciuti per tutta la vita.

Nonna di 75 anni scopre di avere 6 fratelli segreti

Questo è quanto accaduto alla settantacinquenne Francesca Trivella, una donna di Forcoli, frazione di Palaia, in Toscana che ha appreso di avere 4 sorelle e 2 fratelli.

Qualche tempo fa Francesca ha visto arrivare questo messaggio su Facebook: “stiamo cercando una persona che ha il tuo stesso nome e cognome, che aveva una mamma che si chiamava Maria Trivella».

Così, la donna, ha deciso di rispondere, scoprendo un’incredibile verità.

Nel 1943, Maria Trivella, mamma di Francesca, stava per sposare un militare di origine sarda a Casciavola, Francesco Diana, nel pisano.

La donna era già incinta di Francesca, ma poco prima di convolare a nozze era emersa la mancanza di alcuni documenti importanti. Così Francesco andò in Sardegna per recuperarli, nel mentre però venne inviato sul fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale.

Di lui si persero le notizie e tutti pensarono che fosse morto. Così, quando nacque Francesca, il 26 Aprile del 1944, le venne assegnato il nome da nubile della mamma.

Francesco Diana però era vivo e, qualche anno dopo, tornato in Italia, si recò subito a Caprona per riabbracciare la mamma di Francesca. Lei però aveva un nuovo compagna e una piccolina in braccio.

“Pensò di essersi sbagliato perché io non potevo essere così piccola. E così si convinse che mia madre non era incinta alla sua partenza, che quell’uomo al suo fianco fosse il suo compagno” ha raccontato Francesca.

Così suo padre tornò in Sardegna, si sposò con una donna che si chiamava Giovanna ed ebbe sei figli. Nel 1996 il padre di Francesca morì senza che lei ne sapesse niente.

I figli di Francesco, tramite una zia, vennero a sapere dell’esistenza della sorella maggiore. In una foto inviata alla sorella del padre che ritrae Francesca c’era scritto il suo nome.

Grazie ai social media i fratelli e le sorelle di Francesca si sono ritrovati. Ora Francesca e i fratelli, che vivono nel cuneese, si sentono tutti i giorni e stanno costruendo un bel legame.

“Li ho scoperti dopo 75 anni e ora voglio godermi il loro affetto il più possibile” ha dichiarato la donna.

Unimamme, cosa ne pensate di questa storia a lieto fine di cui si parla su Il Tirreno?

