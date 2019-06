Una ragazza di 17 anni olandese che aveva subito violenze sessuali da bambina si è suicidata, in Italia si è parlato di eutanasia, ma le cose non stanno così.

Ultimamente il caso di Noa Pothoven, la diciassettenne che aveva subito molestie sessuali e uno stupro da bambina, e aveva deciso di morire, sta facendo molto scalpore in Italia.

Ragazza si suicidia ma non è eutanasia: la verità

Questo perché molte testate nostrane e inglesi hanno ripreso questa notizia, che sulla stampa olandese era passata un po’ in sordina, sottolineando il fatto che l’adolescente avesse ottenuto di essere sottoposta all’eutanasia assistita, che effettivamente è accessibile in Olanda anche a ragazzi dai 12 anni.

La versione dell’eutanasia però non ha alcun fondamento ed è stata lanciata dal tabloid inglese Daily Mail, generando un effetto a catena in cui la verità è stata distorta.

Il quotidiano locale olandese Gelderlander lo scorso dicembre aveva raccontato la storia di Noa che soffriva di gravi disturbi da stress post traumatico come depressione, anoressia, autolesionismo e che aveva tentato più volte il suicidio.

Era stata ricoverata in 3 diversi istituti, a un certo punto era stata nutrita con un sondino in ospedale per un anno, perché non voleva bere e mangiare.

Sempre in dicembre, quando aveva 16 anni, Noa aveva contattato una clinica dell’Aja per chiedere se potesse essere idonea all’eutanasia o al suicidio assistito, ma le avevano risposto negativamente.

Ne aveva parlato lei stessa: “pensano che io sia troppo giovane per morire. Pensano che dovrei portare a termine il percorso di recupero dal trauma e aspettare che il mio cervello si sviluppi completamente. Non accadrà fino a quando non avrò 21 anni. Sono devastata, perché non posso più aspettare così tanto”.

A loro volta i genitori della giovane avevano scoperto le intenzioni suicide dopo il ritrovamento di una busta di plastica in cui vi era una lettera d’addio a genitori, amici e conoscenti.

Infine, di recente, su Instagram la ragazza aveva annunciato di voler morire entro 10 giorni, come è successo domenica 2 giugno.

Per quanto ne sappiamo Noa avrebbe smesso di mangiare e bere, utilizzando gli ultimi giorni per salutare le persone care e si sarebbe spenta in casa sua.

