Violentata a 10 anni, una bambina è stata vittima di abusi da parte di un branco di ragazzini che che hanno ripreso le violenze con lo smartphone.

L’ennesimo caso di violenza sessuale su di una minorenne. Questa volta i colpevoli sono dei ragazzi poco più grandi della vittima, che oltre ad averla violentata l’hanno anche filmata. Le indagini sono ancora in corso, la bambina è stata visitata dai medici ed alcuni membri del branco sono stati già ascoltati dagli inquirenti.

Violentata a 10 anni: abusata e ripresa con il cellulare

Una storia terribile, che le maggiori testate giornalistiche stanno raccontando, è quella di una violenza di gruppo a scapito di una bambina di soli 10 anni. La piccola, sembrerebbe che sia stata costretta da un gruppetto di sei ragazzini minorenni a seguirla in uno scantinato. Qui, a turno, è stata abusata dai minorenni. La vicenda è avvenuta in un Pese in provincia di Napoli, le indagini sono seguite dagli uomini del tribunale dei minori.

Come riportato dal quotidiano Metropolis, la vittima ha denunciato alla Polizia gli abusi accompagnata dai suoi genitori. Gli abusi che sono stati denunciati sono due, uno avvenuto lo scorso agosto ed il secondo a dicembre. La vittima è stata avvicinata dal branco mentre era in strada. I ragazzini indagati hanno un età che va dagli 11 ai 14 anni. Mentre i ragazzi abusavano della loro vittima, hanno anche pensato di riprendere le violenze con uno smartphone. Forse per ricattare la vittima o per rivedere le loro azioni terribili.

Le indagini sono ancora in corso, gli inquirenti hanno richiesto un consulto medico per la bambina. Alcuni dei minorenni accusati sono stati già ascoltati dal pm, ma hanno dichiarato la loro innocenza affermando che la loro immagine non appare nelle immagini sequestrate.

