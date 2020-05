“Elisa avrà finalmente il suo degno funerale”: l’urlo di dolore del papà di Elisa Pardini morta di leucemia | FOTO

L’annuncio e l’urlo di dolore di Fabio Pardini, il papà della piccola Elisa morta di leucemia a soli 5 anni, la cui storia aveva commosso tutta Italia: la piccola avrà finalmente il suo funerale a Pordenone, sua città natale.

Elisa, lo ricordiamo, ha iniziato il suo “calvario” 3 anni fa quando le è stata diagnosticata la leucemia mielomonocitica infantile, una forma di leucemia molto rara ed aggressiva, che colpisce solamente 1/2 bambini su 1 milione. Elisa ha vissuto gli ultimi anni della sua breve vita in una stanza di ospedale, all’interno del reparto di Oncoematologia Pediatrico del Bambino Gesù di Roma. Con lei, sempre presenti, mamma Sabina e papà Fabio.

Elisa, con i suoi genitori, ha scatenato una vera e propria “rivoluzione d’amore“: grazie a lei infatti, e agli appelli del papà, 50 mila persone si sono tipizzate per la donazione di midollo osseo, permettendo così ad altri bambini come Elisa, in attesa di trapianto di cellule staminali, la possibilità di trovare un donatore compatibile.

Il funerale di Elisa Pardini si terrà a Pordenone: l’annuncio doloroso di papà Fabio

Fabio Pardini è un papà speciale, lo conosciamo da anni ormai, da quando ha lanciato il primo appello per salvare la figlia. E in questi anni abbiamo apprezzato la sua sensibilità e la sua franchezza seguendo i suoi post su Facebook ed Instagram. E non abbiamo mai smesso, ecco perché speriamo di aiutarlo e supportarlo in questo momento, condividendo il suo dolore e i suoi messaggi.

A distanza di oltre un mese dalla morte, Fabio informa le migliaia di persone che lo seguono su quando e dove si terrà il funerale: si è giustamente aspettato che le restrizioni dovute alla pandemia in atto lo consentissero. Già il 17 maggio Fabio aveva pubblicato un video in cui dava l’annuncio di post importante.

Di seguito il video:

Ieri, infine, ha pubblicato il messaggio che riportiamo, con commozione e dolore, per aver descritto gli ultimi 15 minuti di Elisa, e con affetto e partecipazione per il funerale che si terrà a breve:

“Elisa è morta il 9 aprile di quest’anno all’ospedale Bambino Gesù di Roma nel reparto di Oncoematologia Pediatrico dopo tre anni di ricovero causa Leucemia e due trapianti di midollo osseo con lo stesso donatore falliti…

Almeno quindici minuti prima di lasciarci continuava tenendosi le manine sul petto a implorare e supplicare…aiutatemi non mi sento bene non respiro,non respiro più…mi sento svenire…qualcuno mi aiuti(urla di dolore)…Mamma…mamma….Sto svenendo…sto svenendo…Elisaaa noooo Elisaaa…Elisaaa nooooo…nooooo…

Elisa avrà finalmente il suo degno funerale Mercoledì 20 Maggio alle ore 15.30 dopo un mese e mezzo dalla sua morte presso la Parrocchia San Lorenzo di Rorai Grande(PN), per poi essere successivamente sepolta nel cimitero adiacente… È stato scelto questo per ragioni logistiche …

In chiesa potranno entrare solo un numero limitato di persone tra i quali quasi tutti parenti e amici intimi..

Per non creare assembramenti fuori della chiesa si può comunque partecipare ma a distanza di almeno un metro e muniti tutti di mascherina come da prassi…

Elisa ha avuto una breve vita e dolorosa e una morte che peggiore non si possa immaginare…Si prega di fare commenti più pacati possibili…Una cosa è certa…di Elisa se ne parlerà ancora per molto tempo… Grazie infinitamente a chi vorrà condividere questo mio urlo di dolore…”

Noi unimamme purtroppo non potremo esserci, ma ci saremo con il cuore e con le preghiere. Vi invitiamo a diffondere questo annuncio perché pensiamo che sia giusto ricordare e salutare Elisa come merita.

