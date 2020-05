Il funerale di Elisa Pardini: il saluto di migliaia di persone alla piccola guerriera sorridente | VIDEO

Finalmente Fabio e Sabina, i genitori della piccola Elisa Pardini, hanno potuto celebrare il funerale della loro bambina che se ne è andata via il 9 aprile. Una cerimonia seguita da migliaia di persone commosse e legate a questa famiglia.

Papà Fabio aveva lanciato pochi giorni fa un appello in cui comunicava la data del funerale della figlia, morta di leucemia a soli 5 anni, e le modalità per partecipare. In tanti hanno risposto, anche solo inviando un pensiero o una preghiera.

In migliaia al funerale di Elisa Pardini, ma “a distanza”

Secondo quanto anticipato dal papà non era possibile per tutti partecipare alla cerimonia: in chiesa, infatti erano presenti solo famigliari e pochi amici stretti, altre persone sono dovute rimanere fuori, mantenendo le distanze, per evitare assembramenti. Ma in tantissimi hanno seguito la diretta della cerimonia e del saluto al cimitero, pubblicata sulla pagina Facebook dedicata a sua figlia, Fabio Pardini per Elisa.



Diretta che è stata visualizzata da oltre 30 mila persone che hanno potuto così salutare Elisa e far sentire la loro vicinanza ai genitori. Se non ci fosse stata la pandemia molte di queste sarebbero state sicuramente presenti all’ultimo saluto a Pordenone.

In chiesa visibili anche due stand, uno per l’ADMO, Associazione Donatori di Midollo Osseo, che ricordiamo ha registrato un boom di tipizzazioni grazie ad Elisa (50 mila) e agli appelli di papà Fabio, e uno per AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieoma, la cui sezione di Pordenone ha spesso aiutato la famiglia.

Durante la cerimonia, che ha seguito sia il rito cattolico che quello ortodosso, come riportato da TeleFriuli, Elisa è stata ricordata come una bambina “che ha attraversato mille sofferenze sempre con il sorriso“ ed è vero, come tante volte ha raccontato Fabio nella sua pagina. E’ quindi così, care unimamme, che la vogliamo salutare, con il suo bellissimo e contagioso sorriso.



Ciao Elisa e ancora grazie per tutto ciò che ci hai insegnato e per l’amore che hai “generato”.

