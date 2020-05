E’ stato diffuso il richiamo di due lotti del formaggio che viene venduto nei supermercati della Coop. Il consiglio è quello di non consumare il prodotto.

La Coop ha diffuso sul proprio sito il richiamo di un prodotto che è venduto nei loro supermercati ed ipermercati. I richiami possono avvenire da parte del ministero della salute, ma molto spesso sono proprio gli operatori del settore alimentare che si accorgono che un prodotto che è già stato immesso sul mercato ha uno o più problemi che possono andare ad intaccare la salute del consumatore.

Il motivo del richiamo che è stato segnalato dalla cooperativa è un rischio biologico.

LEGGI ANCHE —> RICHIAMO FORMAGGIO PER RISCHIO MICROBIOLOGICO | MARCA E LOTTO | FOTO

Richiamo formaggio: marca e lotti di produzione da controllare

Il prodotto da controllare, come segnalato sul sito della Coop riguarda due lotti di un formaggio.

I dati del prodotto incriminato:

Nome Prodotto: Egidio Galbani S.r.l.

Egidio Galbani S.r.l. Marchio di identificazione stabilimento: IT 03137 CE

di IT 03137 CE Lotti : LA0403 200126 e LA0603 200127

: LA0403 200126 e LA0603 200127 Confezionato in vaschette salvafreschezza da 200 gr

in vaschette salvafreschezza da 200 gr Data di scadenza: 19/06/2020 e 20/06/2020

Il rischio è biologico, il formaggio potrebbe essere contaminato dalla presenza di Listeria monocytogenes rilevata in autocontrollo. L’invito che la Coop rivolge ai suoi consumatori è quello di non consumare il prodotto se lo hanno già acquistato e se vogliono possono riportarlo al punto vendita.

LEGGI ANCHE —> RICHIAMO ZUPPA DI VERDURE PER RISCHIO MICROBIOLOGICO | MARCA E LOTTO | FOTO

La Listeria monocytogenes è un batterio che causa una tossinfezione alimentare. Si trova comunemente nel terreno e nell’acqua e può quindi facilmente contaminare ortaggi e verdure. Tale malattia è particolarmente pericolosa per le persone immunodepresse. Può crescere e riprodursi a temperature variabili da 0 a 45°C, tende a persistere nell’ambiente e quindi essere presente anche in alimenti trasformati, conservati e refrigerati. Gli alimenti principalmente associati all’infezione da listeriosi comprendono: pesce, carne e verdure crude, latte non pastorizzato e latticini come formaggi molli e burro, cibi trasformati e preparati (pronti all’uso) inclusi hot dog, carni fredde tipiche delle gastronomie, insalate preconfezionate, panini, pesce affumicato.

LEGGI ANCHE —> RICHIAMO LOTTO DI VONGOLE PER RISCHIO MICROBIOLOGICO | MARCA E LOTTO | FOTO

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Avete mai consumato questo prodotto?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.