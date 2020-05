Mamma abbandona la figlia di 6 anni in mezzo alla strada | VIDEO

Una mamma è stata filmata mentre abbandona la figlia, una bimba di solo 6 anni, in mezzo alla strada. In macchina con lei anche il fidanzato.

A New York una donna di 29 anni, Patrice Chambers, ha fatto scendere la figlia di 6 anni fuori dalla sua auto, lasciandola ad un incrocio trafficato insieme alle sue cose. Il fidanzato della donna, Mark Pamphile, che era in macchina con loro, avrebbe poi chiamato il padre della bimba per dirgli di prenderla lui visto che “piangeva come una piccola cagna“. I due adulti se ne sono andati abbandonando li la bambina.

Bimba di 6 anni abbandonata in strada dalla mamma

In un video pubblicato dal New York Cbs Local si vede la bambina che viene fatta scendere dalla macchina e una mano che dalla parte del conducente butta un sacco fuori.

Emma di 6 anni è stata trovata da una donna, Mishka Peart, che è passata con la macchina nel luogo pochi secondi dopo e che ha visto la bimba mentre raccoglieva le sue cose dalla strada che la madre aveva messo in un sacco della spazzatura prima di gettarle fuori dal finestrino. I documenti hanno anche rivelato inoltre che la bimba piangeva in sottofondo sul messaggio vocale che era stato lasciato al padre.

La coppia è stata arrestata subito dopo quanto accaduto e ora deve affrontare le accuse di abbandono di minori.

Emma è stata abbandonata lunedì, alle 11.30 circa, nella 140th Avenue Springfield Boulevard a Laurelton. I filmati di sorveglianza della zona, la mostrano “correre per strada, tentando di raccogliere gli oggetti per strada“. Nei documenti del tribunale si legge inoltre che la mamma nella sua telefonata al padre della piccola ha detto: “Farai meglio a prendere tua figlia. E’ per strada senza alcun posto dove dormire. Sta piangendo come una piccola p…”.

Quando Mishka Peart, che si è trovata al posto giusto al momento giusto, ha chiesto alla bambina cosa fosse successo e dove fossero i suoi genitori, Emma ha risposto: “Sono andati via e mi hanno lasciato qui”. Peart ha deciso quindi di portare la piccola in un parco vicino dove aveva visto degli agenti di sicurezza di una scuola. Questi agenti hanno quindi informato gli agenti di polizia nel distretto, che hanno fatto subito partire l’indagine che ha permesso di localizzare ed arrestare la coppia.

Il compagno della madre della bambina, Pamphile, quando è stato interrogato ha provato subito a lavarsi le mani dell’ accaduto. “Questa bambina è suo figlia. Questa bambina non è mio figlia, non è un mio problema, non una mia responsabilità”, ha detto alla polizia, sempre secondo i documenti del tribunale. La madre invece ha cercato di uscire dalla situazione mentendo sul fatto di avere ha cercato di lasciare la ragazza a suo padre, a casa di Kermit Watson, ma Watson ha negato il fatto e aveva un video per dimostrare che Chambers mentiva. Watson ha anche detto che non vedeva sua figlia da 4 anni, cioè da quando aveva rotto con la madre. Quando le è stato mostrato il filmato di sorveglianza del suo crimine, la donna ha ammesso ciò che aveva fatto e ha detto che “era frustrata“. Chambers e Pamphile sono stati anche accusati di aver messo in pericolo il benessere di un bambino. Se condannati dovranno scontare quattro anni di carcere.

I servizi di assistenza all’infanzia hanno ora preso in cura Emma. Tra l’altro secondo alcune fonti nemmeno la madre avrebbe nemmeno la custodia legale della figlia.

A proposito di quanto accaduto, la donna che l’ha trovata Peart è contenta di essere capitata lì per la bambina e ha dichiarato: ha detto sconvolta: “come può succedere?”. Peart ha aggiunto: “Le ho chiesto dove stesse andando e lei ha detto: Non lo so “. “Allora le ho chiesto dove fossero i genitori?”

Secondo il padre della bambina, Watson, anche se Pamphile gli aveva mandato un sms per informarlo che lui e Chambers sarebbero andati a lasciare Emma da lui, non si sono fatti mai vedere. La madre del compagno della mamma, Pamphile, ha invece dichiarato che suo figlio è innocente e ha anche attribuito la causa dell’accaduto a una lesione cerebrale provocata da “incidenti stradali multipli” . Ha detto: “A volte potrebbe essere a posto, a volte no. Ed è per questo che forse adesso si comporta così, sta impazzendo.”

Una storia davvero assurda unimamme. Come si può abbandonare un figlio in questo modo? E come è possibile che la bambina fosse con la mamma se la stessa non aveva la custodia legale?

