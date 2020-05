Coronavirus in Italia: contagi a picco, confermati Zero morti in Lombardia, contagi in calo. I dati aggiornati al 25 maggio.

Buone notizie dai dati della Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus in Italia: continua il calo dei malati che scendono a poco più di 55 mila e si conferma anche quello dei morti. I contagi totali sfondano il numero dei 230 mila, pari a 230.158 (numero che include malati, guariti e deceduti), ma l’incremento giornaliero oggi è appena di 300 casi, rispetto ai +531 di ieri e ai +669 dell’altro ieri. Un numero dunque che in pochi giorni si è dimezzato, dopo aver toccato il minimo dei 451 casi giornalieri del 18 maggio, e che conferma la fine dell’ondata epidemica. Così pochi contagi giornalieri non si vedevano dai primi giorno dello scoppio dell’epidemia, alla fine dello scorso febbraio. L’incremento percentuale giornaliero crolla al +0,13%, rispetto al +0,23% di ieri, il valore più baso mai toccato finora. L’avvio della fase 2, con le prime riaperture non sembra aver influito negativamente con il temuto aumento dei contagi, almeno per ora.

Va detto che i tamponi effettuati oggi sono nettamente inferiori a quelli dei giorni scorsi: 35.012 rispetto ai 55.824 di ieri. Tuttavia il rapporto tra tamponi e contagi scende al +0,85% dallo 0,95% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: z ero morti in Lombardia e contagi in calo , dai aggiornati

Il Covid-19 batte la ritirata. Le ultime notizie aggiornate sui contagi di Coronavirus in Italia confermano la netta discesa della curva epidemica, con sempre meno malati, guariti in crescita e molti meno morti dei giorni precedenti. Le persone attualmente positive al virus scendono a 55.300 in tutta Italia, oggi con un calo inferiore a quello dei giorni precedenti, appena 1.294 casi in meno, ma una conferma del numero sempre più basso dei malati. I guariti salgono ancora, sebbene in numero inferiore a ieri, con un incremento di 1.5o2 casi, portando il numero totale delle persone guarite a 141.981 dall’inizio dell’epidemia.

La notizia molto buona di oggi è che è stata confermata l’assenza di decessi del 24 maggio in Lombardia, che dunque non è stata solo la mancata comunicazione di un dato. Oggi i morti in regione sono 34, un numero comunque inferiore a quello dei giorni precedenti, mentre i decessi complessivi in Italia sono 92, in crescita dai 50 di ieri ma in numero nettamente inferiore a quelli della settimana scorsa. Il numero complessivo dei morti per Coronavirus in Italia è di 32.877 dall’inizio dell’epidemia.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a lunedì 25 maggio 2020

55.300 attualmente positivi al Covid-19 : -1.294 casi dal 24 maggio (ieri erano diminuiti di 1.158 casi, sabato di 1.570 casi, venerdì di 1.638, giovedì di 1.792 casi, mercoledì di 2.377 casi, martedì di 1.424 casi, lunedì di 1.798 casi, domenica di 1.836, sabato di 1.883 casi, venerdì di 4.370, giovedì di 2.017 casi, mercoledì di 2.809 casi, martedì 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi);



: pari a ; 32.877 i morti: pari a +92

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia i casi totali di Covd-19 in Italia hanno raggiunto i 229 mila, pari a 230.158 casi totali, rispetto ai 229.858 di ieri.

Tra gli 55.300 positivi al Coronavirus alla data del 25 maggio:

46.574 si trovano in isolamento domiciliare ( -854 in un giorno )



si trovano ( ) 8.185 sono ricoverati con sintomi ( -428 pazienti in un giorno )



sono ( ) 541 sono in terapia intensiva (ieri erano 553, -12 in un giorno).

Si conferma il calo dei pazienti ricoverati in ospedale, nei reparti ordinari e in quelli di terapia intensiva. Così come il calo dei malati in isolamento domiciliare.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 24 maggio 2020.

Riguardo al dato delle regioni. In Lombardia oggi si registrano 148 nuovi contagi totali, quasi la metà dei 300 nazionali. Un numero in calo dai +285 di ieri. Il numero complessivo dei contagi in Lombardia raggiunge gli 87.258 dall’inizio dell’epidemia. In Piemonte, invece, i contagi totali di oggi aumentano di 48 casi, il lieve aumento dai +43 di ieri. Le altre regioni con più contagi sono: Emilia Romagna +29, Liguria +17, Lazio +16, Veneto +11. Nelle altre regioni i contagi aumentano meno di dieci unità. Nella Provincia Autonoma di Trento e in Valle d’Aosta l’aumento è di appena un caso. Le regioni con zero nuovi contagi sono: Basilicata, Provincia Autonoma di Bolzano, Calabria, Molise, Sardegna e Umbria.

Regioni a zero morti oggi: Basilicata, Provincia Autonoma di Bolzano, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.

Tornando ai dati della Lombardia, come abbiamo detto sono stati confermati gli zero morti di ieri, mentre quelli di oggi sono 34, che portano il numero complessivo dei decessi in regione a 15.874. I guariti oggi sono 513, in crescita dai 301 di ieri, per un numero complessivo di 46.169 persone guarite dall’inizio dell’epidemia.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

